Шоу для одного человека: как на Западе оценили военный парад Путина в разгар пандемии

Мир

В среду, 24 июня, на Красной площади в Москве состоялся военный парад в честь 75-летия победы над фашистской Германией. Кремль очень хотел привлечь внимание мировой общественности к этому мероприятию. Вот только реакция западных СМИ оказалась совсем не той, на которую рассчитывали российские власти.

Квинтэссенцией различных публикаций, посвященных этому событию, нам показалась статья «Парад в Москве нужен одному-единственному человеку — отчаявшемуся Путину», вышедшая в немецком журнале Stern. «ФАКТЫ» подготовили ее полный перевод.

«Владимир Путин проводит в Москве парад в честь 75-летия победы над фашистской Германией. Но это не дань памяти павшим солдатам. Это большое шоу для человека, который больше не может предъявить никаких успехов.

Память о миллионах жертв, которые понес Советский Союз во Второй мировой войне, в России священна. Из каждых 100 солдат, которые в 1941 году были отправлены на фронт, только двое стали свидетелями советской победы весной 1945 года. В сегодняшней России вряд ли найдется хотя бы одна семья, члены которой не потеряли бы близких родственников в этой самой ужасной из всех войн. Память о них очень дорога.

Владимир Путин утверждает, что чтит память о павших солдатах и огромных страданиях тех, кто выжил. Но он извращает и использует в своих интересах и то, и другое. В 75-ю годовщину победы над нацистской Германией он отправляет на Красную площадь в Москве правнуков павших солдат — и рискует их жизнью. Ведь даже если Путин объявил себя победителем над пандемией коронавируса, кремлевский указ уничтожить это вирус не может. В то утро, когда первые солдаты маршировали перед Путиным, принимая участие в самом грандиозном параде в российской истории, было объявлено о 7 176 новых случаях заражения. А число инфицированных, не попавших в отчет, гораздо выше, по всей видимости.

Каждая человеческая жизнь бесценна — таков главный урок, который Вторая мировая война преподнесла миру. Но, по-видимому, не Путину. Ему плевать на жизнь каждого из 13 тысяч солдат, задействованных в параде.

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И не только их сознательно подвергают опасности заражения — еще и последних ветеранов, которых Путин превратил в декорации для своего парада. Это женщины и мужчины, которые пережили Вторую мировую войну. В этот день им должны воздаваться все почести. Именно им каждый гражданин России обязан своей жизнью, как постоянно поучает сам Путин.

Пустые слова. Лицемерие собственных слов Путин сам же и обнажает. Ведь он вполне осознает риск заражения. Все ветераны перед парадом должны были две недели находиться на карантине — согласно официальному объяснению, для их собственной защиты. Но на самом деле эта мера служит защите прежде всего одного человека: Путина. Он не может устоять, чтобы не обнять несколько человек, позируя для телекамер. Поэтому нельзя подпустить вирус слишком близко к нему.

Но почему Путин был вынужден провести парад 24 июня? Да, это символическая дата. В этот день, 75 лет назад, был проведен первый послевоенный парад. Но для Путина куда большее значение имеет другой день — 1 июля. В этот день россияне будут голосовать за исторические изменения в конституцию, которые позволят Путину оставаться у власти до конца жизни. То, чем 9 мая стало для Сталина, 1 июля, возможно, станет для Путина.

Парад в этом году — это не дань уважения павшим солдатам. Это парад для одного человека, который не может предъявить других успехов кроме 75-летия победы, которую не он одержал. Кремлю нечего предложить своему народу кроме культа победы, который доводят до крайностей. Весь 2020 год превратился в бесконечное празднование 9 Мая.

Кажется, в своей национально-патриотической политике Путин видит единственный путь остановить стремительное падение своей популярности. Однако остается большим вопросом, сможет ли парад помочь ему. Согласно опросу, проведенному независимой исследовательской группой, 72% россиян считают проведение парада в этом году необязательным. А 62% уверены, что это «устаревшая попытка» правительства завоевать популярность закулисными методами.

На фоне сурового экономического кризиса существенные расходы из бюджета на проведение парада не совсем понятны населению. Оппозиционер Алексей Навальный посчитал, что оно обойдется свыше, чем 1,2 миллиарда рублей, или более 15 миллионов евро. Эти деньги можно было бы направить вместо парада медикам, которые находятся на передовой борьбы против коронавируса и которые уже несколько недель добиваются получения обещанных Путиным доплат к их окладам.

Парад вряд ли спасет рейтинг Путина. На протяжении 20 лет он обещает, что россияне снова «поднимутся с колен». Но коронавирусный кризис наглядно демонстрирует гражданам: президент не может оградить их от болезни, он не может защитить экономику. Зарплаты падают, цены растут.

Парад — это последняя соломинка, за которую хватается Путин. Но во всем этом есть что-то искусственное, неискреннее, фальшивое. Путин изо всех сил пытается нажимать на военно-патриотическую педаль. Ведь это работало долгое время. И у него просто-напросто нет времени, чтобы придумать что-то новое. Однако момент, когда политик готов хладнокровно и исключительно для собственной выгоды жертвовать жизнью людей, показывает всем, что он не на своем месте".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Ellen Ivits / Stern)

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