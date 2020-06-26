Спорт

«Мне очень плохо»: главный тренер «Волыни» сдал два положительных теста на коронавирус

Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в украинском футболе (ранее сообщалось о вспышке COVID-19 в «Карпатах»). Главный тренер луцкой «Волыни» Андрей Тлумак подтвердил, что у него диагностирован коронавирус.

«Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении», — цитирует 41-летнего Андрея Тлумака footboom.com.

Отметим, что Тлумак и его ассистент Андрей Сапуга из-за проблем со здоровьем отсутствовали в четверг, 25 июня, на тренерской скамье своей команды во время состоявшегося в Одессе матча 20-го тура первой лиги против «Черноморца», в котором гости из Луцка в меньшинстве уступили коллективу Сергея Ковальца — 2:5.

Напомним, что «Волынь» после 20 туров занимает в турнирной таблице первой лиги пятое место, всего на два очка отставая от лидирующего «Ингульца» и по-прежнему претендуя на выход в премьер-лигу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский баскетболист клуба НБА «Сакраменто Кингз» Алексей Лэнь сдал положительный тест на COVID-19.

Фото ФК «Волынь»

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