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Украина

Власти придумали, что делать с десятками людей, застрявших в "серой зоне" на КПВВ "Новотроицкое"

15:18 26 июня 2020
КПВВ Новотроицкое

В Донецкой ОГА нашли решение проблемы с людьми, которые «застряли» в районе КПВВ «Новотроицкое» на Донбассе.

«Более сорока человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение „Дій вдома“ для прохождения самоизоляции вынужденно находятся в районе КПВВ „Новотроицкое“, отправятся на обсервацию на 14 суток в одном из определенных для этого мест», — сообщают в облгосадминистрации.

Транспорт обеспечат местные власти, а питание им предоставят при поддержке международных организаций.

В Донецкой ОГА напомнили, что граждане, которые следуют из временно оккупированных районов на территорию, подконтрольную правительству Украины, проходят бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Их пропускают через КПВВ лишь в том случае, если они будут находиться на самоизоляции, которую контролируют через приложение «Дій вдома», или в обсервации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», работа контрольного пункта въезда выезда «Новотроицкое» в Донецкой области возобновил работу с 22 июня.

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