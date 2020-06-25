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Происшествия

В "серой зоне" между пунктами пропуска на Донбассе "застряли" десятки людей: что произошло

16:39 25 июня 2020
В «серой зоне» между пунктами пропуска на Донбассе «застряли» десятки людей: что произошло

На линии разграничения с террористической «ДНР» в КПВВ «Новотроицкое» оказались заблокированными десятки людей (по некоторым данным — более 30), которых не пропустили на подконтрольную Украине территорию. По словам помощника Краматорского пограничного отряда Игоря Заруднева, их не пропускают из-за отсутствия в смартфонах для контроля самоизоляции «Дій вдома».

По его словам, вернуться домой эти люди тоже не могут — их не пропускают уже боевики.

Установить же приложение непосредственно на КПВВ нельзя из-за слабой связи.

С учетом ситуации в сети разместили предупреждение о необходимости заблаговременной установки приложения «Дій вдома».

Тем временем стало известно, что Министерство по вопросам реинтеграции и Донецкая областная администрация решают вопрос обеспечение людей, которые застряли в «серой зоне».

Напомним, для граждан, пересекающих линию разграничения, отменена обязательная обсервация, однако это возможно после температурного скрининга, а также использования защитных масок и перчаток. Кроме того, все, кто въезжает на подконтрольную Украине территорию, должны дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома». Нарушителям грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

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