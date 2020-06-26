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Семейная драма: бывшего "Холостяка" родители выставили из дома
Бывший участник шоу «Холостяк-7» Дмитрий Черкасов, который женился на девушке не из проекта, рассказал о семейной драме и сложных отношениях с родителями. Сейчас спортсмен не общается с ними. Говорит, что конфликт произошел три года назад, когда он был на соревнованиях, а его беременная жена Александра с маленьким сыном оставалась в доме родителей. Между женой пловца и его матерью возникло непонимание, в результате Саша уехала в свою квартиру.
«Я жил в доме возле родителей. Но произошел переворот в моей жизни и мы стали жить на квартире у Саши. После того, как Саша забеременела, я решил купить дом. Но родители отдали часть денег только после того, как я признал, что не имею претензий к своему прошлому дому. Мне постоянно рассказывали, что я ничего в жизни не достиг, что я никто. Такое выслушивать по 10−20 раз в день было невыносимо, и я просто сбежал. Мы не продолжаем сотрудничество, это перешло в серьезный конфликт: между семьей и деньгами родители выбрали деньги», — рассказал Дмитрий Черкасов Ольге Безсоновой в проекте «Прямой вопрос».
Сейчас спортсмен работает с другим менеджером, прекратив сотрудничество с отцом, который контролировал финансовую сферу. По словам Дмитрия, родители считают, что он должен отдавать половину своего заработка.
«Мой отец работал со мной как менеджер: я с 2005 года с ним. Я уже умел плавать, понимал концепцию тренировок, и он помогал мне в финансовой части. Но после того, как у меня появилась семья, видимо, мои розовые очки спали», — поделился Черкасов.
Он признается, что сейчас ему очень больно от того, что родители не идут на контакт, не поздравляют его с днем рождения и не интересуются маленьким внуком. Особенно тяжело слышать от родных, что Марк — не его сын.
Дмитрий и Александра полтора года назад пережили трагедию, они потеряли ребенка. Сейчас супруги в своем новом доме воспитывают сыновей Тимофея и Марка, мечтают о большой семье.
Напомним, пловец Дмитрий Черкасов был участником седьмого сезона шоу «Холостяк», но отношения с участницами проекта не сложились. Вскоре стало известно, что он встречается с представительницей Фемиды Александрой, у которой был маленький сын от предыдущих отношений. На свадьбе с Дмитрием Саша уже была беременна Марком.13
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