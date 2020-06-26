День апостолов Петра и Павла: традиции праздника у католиков

Общество и люди

29 июня римокатолики и православные, пользующиеся новоюлианским календарем, отмечают один из самых древних христианских праздников — торжество святых апостолов Петра и Павла. (Первые сведения об этом празднике относятся к 258 году, то есть он возник даже раньше, чем было установлено литургическое празднование Рождества Христова. А затем стал распространяться и по другим церквям.)

История праздника

В IV веке в Риме 29 июня в честь этого торжества уже правились три службы — в Базилике Святого Петра (итал. Вasilica di San Pietro) — в те времена она располагалась на месте современного Собора Святого Петра в Риме; в Базилике Святого Павла за городскими стенами (итал. Basilica di San Paolo fuori le Mura; Сан-Паоло-фуори-ле-Мура) и в катакомбах святого Себастьяна (итал. Catacombe di San Sebastiano), где во время нападений на Рим прятали мощи этих святых, более других послуживших вере Христовой.

Апостол Петр был первым из двенадцати учеников, призванных Иисусом Христом. До встречи с Учителем его имя было Симон («Бог услышал»), вместе с братом он занимался рыбной ловлей на Генисаретском озере в Галилее. А от Христа он получил имя Кифа (по лат. Петр, что значит «камень»). И он действительно стал камнем, на котором Господь создал свою Церковь, кому дал ключи Царства Небесного. После сошествия Святого Духа Петр без устали проповедовал учение Христа, он творил чудеса: воскрешал мертвых и даже тень его исцеляла людей от самых лютых болезней. Он был главой апостолов, его трудами был созван первый Собор в Иерусалиме. В Новый Завет вошли два его Послания. Считается также, что главным источником Евангелия от Марка были воспоминания именно апостола Петра (Марка — апостола от семидесяти — называют его истолкователем). Принято считать, что апостол Петр в течение 25 последних лет своей жизни управлял Церковью Рима. Он был гоним за веру, его бросали в тюрьмы и в конце концов он принял мученическую смерть на кресте. Это произошло приблизительно в 65 году, во времена правления Нерона, при котором начались гонения на христиан. Считая себя недостойным умереть такой же смертью, какую принял его Учитель, Петр попросил, чтобы его распяли вниз головой.

Совсем к другому сословию относился Павел (его еврейское имя Саул). Он родился в Тарсе Киликийском в еврейской семье и был римским гражданином по праву рождения. Павел был прекрасно образован, удачлив, зарабатывал на жизнь шитьем палаток — ремеслом, уважаемым в Римской империи. Воспитанный в фарисейской семье, он воспринял быстро распространявшееся после Сошествия Святого Духа учение Христа как ересь, стал ярым противником христианства и гонителем его последователей. Все изменила встреча Павла с Иисусом Христом — из непримиримого преследователя христиан он превратился в великого проповедника этого учения, посетившего с целью его распространения множество городов и стран. Он постоянно подвергался преследованиям и опасностям, но трудов своих не оставлял. Перу Павла принадлежат 14 Посланий, вошедших в Новый Завет, он заслуженно считается первым христианским теологом. В конце концов оказавшись в Риме, Павел уже вместе с Петром разъяснял людям учение Христа, крестил их. И, как утверждают некоторые источники, в один день с апостолом Петром принял мученическую смерть за свою веру — как римского гражданина его обезглавили мечом (по другим источникам, Павел погиб в тот же день, что и Петр, но с разницей в год).

Связывают 29 июня — день празднования торжества апостолов Петра и Павла — не только с датой их смерти. Вообще-то это дата перенесения мощей этих великих святых: 29 июня 258 года, во времена правления императора Валериана, мощи апостолов были перенесены в катакомбы Сан-Себастьяно, чтобы защитить их от осквернения во времена гонений. Но со временем об этом событии подзабыли, и 29 июня стало днем общего мученичества Петра и Павла.

Римская церковь считает Первоверховных апостолов Петра и Павла своими небесными покровителями, а Папу Римского — преемником Петра, который в католицизме традиционно считается первым видимым главой всей Католической церкви, то есть первым Папой Римским.

Традиции праздника

Многие католические города и даже страны считают святых апостолов Петра и Павла своими небесными покровителями. Особое место в их ряду занимает Рим. Поэтому неудивительно, что Вечный город отмечает это торжество с особым размахом. Как и практически во всех католических странах, в Италии 29 июня — нерабочий день.

Но на самом деле в Риме праздник начинается уже 28 июня, когда в базилике Святого Петра Папа Римский наряжает созданную средневековым мастером Арнольфо ди Камбио бронзовую статую этого апостола в роскошную папскую одежду красного цвета. Поцеловав ногу статуи Петра, Папа надевает на него одеяния, а на голову водружает знак папского владычества — тиару, представляющую собой корону, три венца которой означают Рим, христианский мир и духовное владычество.

На палец статуи Петра надевается кольцо рыбака — это кольцо с изображением Петра, забрасывающего рыбацкую сеть с лодки. Такие кольца, призванные напоминать о том, что Папа является наследником апостола Петра, изготавливаются, как правило, из золота индивидуально для каждого Папы Римского. А в случае его смерти или отречения такое именное кольцо уничтожается. По просьбе Папы Франциска его кольцо в целях экономии изготовлено из позолоченного серебра.

В этот день освящают паллии (лат. pallium — покров) — так называются узкие ленты из белой овечьей шерсти с вышитыми шестью черными, красными или фиолетовыми крестами, три из которых украшены золотыми иглами с драгоценными камнями. На следующий день их вручают патриархам и епископам в знак единства Вселенской Церкви.

Ко дню святых покровителей прямо перед площадью Петра «расстилается» роскошный цветочный ковер. А ближе к вечеру на Тибре проходит традиционная регата. Затем, уже на закате, процессия проносит реликвию святого Павла — цепь, состоящую из 14 железных звеньев, которой его заковывали в тюрьме и которая постоянно находится в базилике Святого Павла за стенами.

А с наступлением темноты можно будет полюбоваться особым освещением купола Базилики Святого Петра и незабываемым пиротехническим шоу у замка Сант-Анджело (замка Святого Ангела).

В городе также проходят различные концерты и народные гулянья.

А на следующий день, 30 июня, утраиваются праздничные мероприятия в честь апостола Павла. Как правило, этот день жители Рима предпочитают проводить в живописных окрестностях города, устраивая пикники и посещая места, связанные с апостолами Петром и Павлом.

Не менее пышно отмечается этот праздник и в католической Португалии.

Особо выделяются разнообразием праздничных мероприятий жители небольшого городка Сейшал на реке Тежу. Здесь и парады, и процессии, и анимация, и ярмарки, в которых принимают участие народные умельцы. Словом, горожане развлекаются и веселятся от души.

А жители города Порто де Мош (Porto de Mos), покровителем которого является святой Петр, не устают прославлять своего небесного патрона в течение почти десяти дней — с 24 июня до 3 июля.

Отмечают 29 июня праздник Первоверховных Апостолов Петра и Павла и православные болгары, живущие по новоюлианскому календарю. Этот день в Болгарии носит название Петровден. Здесь сохранились еще давние народные традиции, особенно в сельской местности. Конечно, все верующие люди знали, что апостолы Петр и Павел являются братьями разве что по духу, но в представлении простых людей эти два святых были настолько связаны, что уже воспринимались практически как братья по крови. По народным поверьям, Петр — это ключник Рая, охраняющий райский сад. А Павел — его старший брат, которому подчиняются природные стихии — громы, град и наводнения. И по сей день во многих местностях, чтобы выразить почитаемым святым особое уважение, отметить окончание Петрова поста и достойно встретить праздник, рано утром хозяйка в курятнике выбирает «петровского цыпленка», предназначенного для принесения в «жертву» святым. Блюдо из него и несколько только что сорванных раннеспелых яблок — «петровок» она относит на освящение в церковь.

И хотя в этом году пандемия коронавируса. возможно, внесет некоторые корректировки в празднование этого одного из самых любимых летних христианских праздников, верующие люди всегда найдут возможность помолиться святым апостолам Петру и Павлу, воздать должное их трудам в деле распространения Благой Вести, создания и развития Церкви Христовой.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как католики в разных странах отмечают Рождество Иоанна Предтечи.

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter