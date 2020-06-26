26.59 / 26.79 29.65 / 30.05
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский уволил пойманного на крупной взятке главу Кировоградской ОГА

19:05 26 июня 2020
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский отправил в отставку Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Как сообщает Офис президента, такое решение принято из-за информации о взятках в Кировоградской ОГА.

«Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому, когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным», — заявил Зеленский во время поездки в Херсонскую область.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на взятке родственника столичного чиновника.

Фото: Офис президента

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зеленский

Херсонские журналисты оригинально ответили на отказ в аккредитации на встречу с Зеленским

суд боинг

Суд в Нидерландах отказался рассматривать "украинский сценарий" крушения рейса МН17

Владимир Зеленский

Зеленский уволил пойманного на крупной взятке главу Кировоградской ОГА

Игорь Смелянский

На гендиректора «Укрпочты» завели дело: в чем обвиняют

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер