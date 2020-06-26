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Украина

Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Муждабаева

20:26 26 июня 2020
муждабаев

В России решили заочно арестовать журналиста Айдера Муждабаева, ранее работавшего в Москве, а с 2015 года живущего в Украине. В РФ приписали журналисту «призывы к терроризму» и «публичное оправдание терроризма через интернет». Муждабаев объявлен Россией в международный розыск.

Поводом для преследования Муждабаева в России стали два его троллинговых поста в Facebook. Журналист предлагал вытащить из российской колонии Олега Сенцова (на тот момент пребывающего в застенках), обменяв его на пойманных в Украине россиян. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Муждабаев на потуги российского следствия отреагировал с юмором и записал соответствующее видео. «Смеюсь уже несколько дней. Трудно подобрать сравнение. Это как в „малине“ воровской быть обвиненным в воровстве. Перевернутый мир», — заявил журналист.

По словам Муждабаева, быть преследуемым в России — это почет, а не позор. Журналист заявил, что будет вместе с адвокатами обращаться в Интерпол, чтобы не фигурировать в «красном списке» разыскиваемых лиц.

«Статья у меня от пяти до семи лет общего режима. Мой адвокат смеется: „Несерьезно“. А я горжусь», — подытожил он.

Напомним, ранее Муждабаев заявил, что Кремль против Украины применяет свой элитный информационный спецназ.

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