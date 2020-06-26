Общество и люди

— Сколько мы ни искали сведения об иллюзионистах младше моего 7-летнего сына Саши или такого же возраста, как он, найти информацию так и не удалось, — рассказала «ФАКТАМ» Дарья Макеева, мама самого юного фокусника Украины Саши Загария из Кривого Рога. — Так что как только позволит ситуация с пандемией, мы обратимся в редакцию Книги рекордов Гиннесса на предмет регистрации моего сына как самого юного иллюзиониста в мире. На сегодняшний день он участвовал в нескольких международных фестивалях искусств, в которых завоевывал Гран-при или первое место. В Сашином репертуаре 65 фокусов, в том числе с левитацией (парением в пространстве) различных предметов — стола, бутылок с напитками, шара, огня… Такие номера исполняют взрослые мастера высокого класса.

«Сын занимается не только фокусами, но и акробатикой, плаванием, джиу-джитсу, рисованием»

— Как получилось, что ваш сын увлекся фокусами? — спрашиваю Дарью Макееву.

— В прошлом году, когда он ходил в первый класс, учительница предложила мальчикам выступить на 8 Марта с какими-нибудь интересными номерами. К тому времени Саша уже несколько лет занимался акробатикой, плаванием, джиу-джитсу, рисованием. Мы с ним решили, что акробатическими упражнениями аудиторию особо не удивить: среди одноклассников есть ребята, которые ходят на занятия по этому виду спорта. Приемы джиу-джитсу девочек не заинтересуют. А рисовать на глазах у зрителей картину слишком долго. Сын заявил, что удивить ребят ему нечем. Но мы с ним не отчаивались, стали думать, что бы показать эдакое, необычное. И Саша предложил фокусы. К тому времени он уже ими интересовался: читал о знаменитых иллюзионистах, смотрел видео их выступлений. С поиском наставника решили не затеваться. Стали сами искать нужную информацию в литературе и интернете.

Начали с микромагии — фокусов с небольшими предметами, которые показывают в малых аудиториях: «исчезновение» и «появления из ниоткуда» шариков, платочков, ручек, монет… Успели подготовить эти трюки в празднику, выступление прошло на ура. Сын вдохновился успехом и захотел продолжить заниматься фокусами. Сейчас он по литературе и видеоурокам (в том числе, англоязычным) освоил номера, которые на сцене исполняют мастера из США и стран Европы.

Дарья рассказала, что сын ежедневно по несколько часов репетирует исполнение фокусов. На фото Саша с дипломом Национального реестра рекордов Украины о том, что он самый юный иллюзионист страны

— Вы переводите ему с английского?

— Точнее будет сказать, помогаю с переводом. У меня ведь три высших образования. Одно из них — преподаватель английского. Я прошла хорошую языковую практику — работала в США. Сын сам неплохо понимает по-английски — учит его с трех лет.

Читайте также: Трехлетняя одесситка установила национальный рекорд по плаванию

— Один иллюзионист рассказывал мне, что в его сценических костюмах много потайных карманов. Сколько их в костюме вашего сына?

— Знаете, за разглашение профессиональных секретов исключают из Международного братства фокусников и магов, штаб-квартира которого находится в США, в штате Огайо. А мы хотим, чтобы Саша в нее вступил. Вообще-то, на данный момент не имеет значения, сколько в его сценическом костюме карманов, ведь он ими не пользуется.

Кстати, этот костюм с цилиндром пошила по нашему заказу известная дизайнер Татьяна Алакина. Она создает головные уборы для Ирины Билык, Дмитрия Коляденко и других знаменитостей.

«В доме поселили живой „реквизит“ — голубей, попугая, кролика, морскую свинку»

— Много времени у Саши уходит на репетиции?

— Несколько часов в день. Нужно сказать, что он не бросил ни одно занятие, которым занимался прежде. Пока продолжался учебный год, в первой половине дня он учился в школе. После обеда у него спортивные секции и английский. Затем мы с ним делали уроки. Перед сном он по пару часов посвящает фокусам. Карантин не прервал Сашины занятия акробатикой, джиу-джитсу, рисованием, английским — мы организовали индивидуальные тренировки и уроки, некоторые из них проводятся на свежем воздухе. Ну и фокусы, конечно же, сын репетирует, причем с большим желанием. Кстати, книги о фокусниках и романы о Гарри Поттере одни из его самых любимых.

Сейчас Саша использует крупный реквизит, который нам помогают приобретать друзья из разных уголков мира. Часть оборудования заказываем у украинских мастеров. С помощью этого реквизита Саша демонстрирует фокусы, рассчитанные на показ в больших залах. Еще у него есть номера с голубями, попугаем, кроликом, енотом, морской свинкой.

В шляпе «вдруг» появился кролик

— У вас комната отведена под домашний зоопарк?

— Нет. Одна комната отведена под другое — хранение сценического реквизита. А питомцы (кроме енота, которого мы берем напрокат) живут в разных комнатах. У нас, кстати, есть еще и кот бенгальской породы, которого мы все очень любим. Пока он в номерах не участвует. Но хорошо поддается дрессировке, и я уверена: скоро будет выступать с Сашей на сцене.

— Саша, какой фокус твой любимый? - спрашиваю мальчика.

— Когда стоит ваза с искусственными цветами. А потом раз — и цветы исчезают.

— Какие фокусы показываешь детям в школе?

— «Карманные» — с игральными картами, монетами…

— Животных кормишь сам?

— Да. Голуби, попугай, кролик и морская свинка живут в клетках. Только кот ходит свободно. Думаю, как бы его использовать в моих выступлениях.

— Это первое интервью сына! — говорит Дарья.

— Вы не работаете и весь день посвящаете сыну?

— Я сейчас в декретном отпуске. Дочке три года. Она уже начала осваивать исполнение фокусов и учить английский.

— Мы много лет следим за развитием детей, ставших рекордсменами, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель проекта «Национальный реестр рекордов Украины» Лана Ветрова. — Они вырастают у нас на глазах! И я могу с уверенностью сказать, что нет ни одного ребенка, который, получив статус рекордсмена Украины, остановился в своем развитии. Напротив, этот статус становится стимулом для родителей еще активнее развивать таланты и способности своих детей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о семилетней девочке, которая была признана Национальным реестром рекордов Украины как самый юный в стране музыкант, освоивший игру на трубе.

Читайте также: В голове «калькулятор»: 10-летние полтавские близнецы победили на всемирной олимпиаде по быстрому счету

Фото предоставлены Дарьей Макеевой

307

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter