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Экс-нардепа Мартыненко приговорили в Швейцарии к 28 месяцам заключения, — СМИ
В Швейцарии вынесли приговор бывшему украинскому народному депутату Николаю Мартыненко. За отмывание средств в Швейцарии Мартыненко приговорен к 28 месяцам заключения, в том числе к 12 месяцам безусловного отбывания.
Как сообщает Радио Свобода, решение принял Федеральный уголовный суд Швейцарии. Мартыненко признан виновным в отмывании около 2,8 млн евро через скупку швейцарской недвижимости, других ценных активов, чтобы легализовать средства, полученные в Украине и Чехии.
Аналогично был признан виновным еще один гражданин Украины Павел Скаленко. Он проходил по тому же делу, что и Мартыненко, и в Швейцарии приговорен к 24 месяцам тюрьмы.6
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