- 23:03 В Украине запустили мобильное предложение, позволяющее водителям "стучать" друг на друга и на этом зарабатывать
- 22:39 САП просит для задержанного экс-главы Кировоградской ОГА арест с залогом в 12 миллионов
- 22:33 В Донецке произошел крупный пожар на рынке
- 22:09 В Украине "со сдержанным оптимизмом" отнеслись к передаче Ираном Франции "черных" ящиков сбитого "Боинга"
- 21:47 Экс-нардепа Мартыненко приговорили в Швейцарии к 28 месяцам заключения, — СМИ
- 21:12 Знаменитый экс-футболист «МЮ», побивший рекорд Пеле, продает с аукциона свои трофеи
- 20:53 Теплее, чем обычно, и умеренный по осадкам: синоптики рассказали, каким будет июль
- 20:26 Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Муждабаева
- 20:03 Решено: Иран не отдаст Украине «черные» ящики сбитого «Боинга»
- 19:58 Дело Стерненко: суд взял паузу на неделю
- 19:40 Только кипяченая вода и качественные продукты: пострадавшим от наводнения украинцам дали важные советы
- 19:24 Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину
В Украине запустили мобильное предложение, позволяющее водителям "стучать" друг на друга и на этом зарабатывать
В Украине разработали мобильное приложение для водителей, чтобы анонимно докладывать в полицию о нарушителях дорожного движения. За выявленного лихача или пьяного за рулем авторы приложения обещают 20% от суммы штрафа, который позже будет наложен на нарушителя. Такая система должна дополнить уже работающую на дорогах систему фото- и видеофиксации нарушений.
Как сообщают разработчики на своем YouTube-канале, приложение DashcamUa работает на смартфоне, постоянно снимая короткие 30-секундные видео. Если в эти 30 секунд нарушения правил не произошло, поверх записываются следующие 30 секунд и так по циклу. Если же на дороге произошло что-то достойное внимания полиции, необходимо кликнуть по экрану телефона, видео будет записано в постоянную память и его можно отправлять на проверку.
Информирование о нарушителях правил проводится анонимно. Администраторы приложения обещают, что возьмут на себя труд переслать отснятый ролик в полицию.
На втором этапе предполагается, что DashcamUa позволит ускорить прибытие к месту аварии спасательных служб и врачей. С помощью того же приложения можно передать координаты места ДТП.
Напомним, на следующий день после того, как на дорогах установили камеры, был зафиксирован антирекорд. По трассе Киев — Харьков водитель мчался со скоростью 210 километров в час. Еще один водитель за день 11 раз нарушил правила.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»27
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Украине запустили мобильное предложение, позволяющее водителям "стучать" друг на друга и на этом зарабатывать
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.