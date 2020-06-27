Проект «Трезубец»: NASA отправит миссию на крупнейший спутник Нептуна Тритон

Наука и технологии

Представившее на днях уникальную симуляцию заката на различных небесных телах Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о намерении раскрыть загадки Тритона — спутника планеты Нептун.

Об этом пишет National Geographic.

Сообщается, что когда космический корабль NASA «Вояджер-2» пролетел мимо Тритона три десятилетия назад, у многих ученых появилось множество вопросы, которые пока что остаются без ответов.

В частности, на полученных изображениях были видны массивные темные струи ледяного материала, вырывающегося с поверхности Тритона. При этом, сам пейзаж был молодым; он снова и снова покрывался свежим льдом. Для ученых остается загадкой, как древняя луна, которая находится в шесть раз дальше от Солнца, чем Юпитер, все еще может оставаться активной.

Новая миссия, борющаяся за отбор в рамках программы NASA «Discovery», направлена ​​на то, чтобы разгадать эти загадки.

Команда под названием «Трезубец» стала одной из четырех, разрабатывающих концептуальные исследования для новых миссий. К лету 2021 года будет отобрано две из них, что станет точкой отсчета для полноценной миссии.

Изучение того, как Тритон изменился с течением времени, позволило бы ученым лучше понять, как развиваются и работают тела Солнечной системы. Еще одним вопросом остается ретроградное движение этой луны — Тритон движется по орбите в противоположном направлении к вращению Нептуна. Это единственный подобный спутник в Солнечной системе.

Кроме того, орбита Тритона находится в экстремальном наклоне, смещенном на 23 градуса относительно экватора Нептуна. Исследователи предполагают, что это небесное тело мигрировало из пояса Койпера — области состоящей из материалов, оставшихся после формирования Солнечной системы.

У Тритона также необычная атмосфера: заполненный заряженными частицами слой, называемый ионосферой, в 10 раз более активен, чем слой любой другой луны в Солнечной системе. Это странная особенность, поскольку Тритон находится в 30 астрономических единицах от Солнца, следовательно, в его случае должен существовать какой-то другой источник энергии.

«Тритон всегда был одним из самых захватывающих и интригующих тел Солнечной системы. Мне всегда нравились изображения „Вояджера“ и их дразнящие проблески этой странной, безумной луны, которую никто не понимает», — уверена Луиза Проктер, глава проекта «Трезубец».

На сайте NASA отмечены три главные задачи, которые предстоит решить будущей миссии.

Считается, что шлейфы, наблюдаемые на поверхности спутника Сатурна Энцелада и спутника Юпитера Европы, вызваны тем, что что вода изнутри проталкивается сквозь густые ледяные корки. Если океан является источником шлейфов на Тритоне, это даст ученым новую информацию о том, как образуются внутренние океаны небесных тел. В отличие от других известных океанских миров, потенциальный океан Тритона, вероятно появился уже после того, как он был захвачен гравитацией Нептуна.

Это также расширило бы понимание ученых о том, где мы можем найти воду. Выяснение того, какие факторы приводят к тому, что тело солнечной системы имеет необходимые для обитания ингредиенты, в том числе воду, является одной из трех основных целей «Трезубца». На межпланетном аппарате будет размещен инструмент для исследования магнитного поля Тритона, который позволит узнать, есть ли под поверхностью этой луны океан. Другие инструменты будут исследовать интенсивную ионосферу, богатую органикой атмосферу и причудливые особенности поверхности.

Вторая цель — изучить обширные неисследованные области на Тритоне, поскольку эта луна представляет собой самую большую неизученную твердую поверхность в Солнечной системе по эту сторону от пояса Койпера. Большая часть того, что мы знаем о Тритоне, была получена из данных «Вояджера-2», который сфотографировал 40% поверхности спутника Нептуна.

Третья главная цель «Трезубца» — понять, как таинственная поверхность этой луны продолжает обновляться. Ответы могут пролить свет на то, как пейзажи развиваются на других ледяных телах.

«Как мы сказали NASA в нашем предложении о миссии, Тритон — это не просто ключ к знаниям о Солнечной системе — это целый набор ключей: объект, захваченный из пояса Койпера, потенциальный океанский мир с активными шлейфами, энергичная ионосфера и молодая уникальная поверхность», — полагает Карл Митчелл Трайдент, соавтор проекта.

NASA хочет запустить миссию в октябре 2025 года, в это время Земля выравнивается с Юпитером, чтобы создать окно, которое появляется только раз в 13 лет. Это позволит космическому кораблю использовать гравитацию Юпитера для полета на Тритон. В случае успешной реализации проекта межпланетный аппарат достигнет Тритона в 2038 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что NASA решило в знак уважения к медикам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса отправить на Красную планету специальную памятную табличку.

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