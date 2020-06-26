Закат на Венере и Марсе: NASA представила уникальную симуляцию (видео)

Наука и технологии

Благодаря наличию огромного количества снимков, сделанных марсоходами, ученый-планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте Джеронимо Виллануева создал симуляцию заката на различных небесных телах.

Об этом пишет National Geographic.

В своей работе он использовал компьютерное моделирование и созданный им же онлайн-инструмент под названием «Планетарный генератор спектра».

Симулятор помогает составлять прогнозы по передаче света через атмосферу планет, экзопланет и комет, учитывая поверхность и состав атмосферы космических тел.

В частности, моделирование учитывало, как фотоны рассеиваются в разных направлениях в зависимости от энергии фотонов и типов молекул в атмосферах. Полученная палитра цветов была бы видна тем, кто встречает закаты на поверхности этих миров.

Еще одна анимация демонстрирует изменение цветов в атмосферах миров более схематично. Белая точка на видео представляет местоположение Солнца.

Авторы работы отмечают, что симуляции не являются полностью достоверными, но имеют под собой широкую научную основу.

Эта работа была проведена в рамках подготовки к возможной будущей миссии на Уран, которую возглавляет Вильянуэва. Однажды, зонд может спуститься в атмосферу планеты и поможет изучить состав Урана, его структуру, а также выяснить, чем ледяные гиганты отличаются от газовых. При удачном раскладе миссия на Уран будет запущена в 2034 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что руководство Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA решило в знак уважения к медикам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса отправить на Красную планету специальную памятную табличку.

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