- 02:55 Закат на Венере и Марсе: NASA представила уникальную симуляцию
- 02:34 Конец "янтарного картеля": в Ровенской области правоохранители изъяли нелегального янтаря на 2 млн грн
- 01:54 В Минздраве предупредили о возможных вспышках кишечной инфекции на западе Украины
- 01:25 Взрыв на Позняках: у Авакова назвали основную версию трагедии
- 00:55 Не из бюджета: Зеленский рассказал, откуда взяли деньги на квартиры пострадавшим от взрыва на Позняках
- 00:10 Требовал почти 2 млн грн: глава областной госадминистрации задержан на крупной взятке
- 25.06 23:55 На ВНО с мигалками: полиция помогла забывчивому ученику успеть к началу тестирования
- 25.06 23:33 Умер выдающийся украинский хирург Петр Фомин
- 25.06 23:12 Прокуратура завела дело из-за вырубки лесов, ставшей причиной наводнения в Западной Украине
- 25.06 22:26 Страшная авария с микроавтобусом на трассе Киев — Чоп: много пострадавших
- 25.06 21:58 Для большинства родина заканчивалась на Чонгаре: вице-адмирал рассказал об отношении крымских военных к Украине
- 25.06 21:34 Военные устроили масштабное ДТП под Харьковом: пострадали гражданские
Закат на Венере и Марсе: NASA представила уникальную симуляцию (видео)
Благодаря наличию огромного количества снимков, сделанных марсоходами, ученый-планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте Джеронимо Виллануева создал симуляцию заката на различных небесных телах.
Об этом пишет National Geographic.
В своей работе он использовал компьютерное моделирование и созданный им же онлайн-инструмент под названием «Планетарный генератор спектра».
Симулятор помогает составлять прогнозы по передаче света через атмосферу планет, экзопланет и комет, учитывая поверхность и состав атмосферы космических тел.
В частности, моделирование учитывало, как фотоны рассеиваются в разных направлениях в зависимости от энергии фотонов и типов молекул в атмосферах. Полученная палитра цветов была бы видна тем, кто встречает закаты на поверхности этих миров.
Еще одна анимация демонстрирует изменение цветов в атмосферах миров более схематично. Белая точка на видео представляет местоположение Солнца.
Авторы работы отмечают, что симуляции не являются полностью достоверными, но имеют под собой широкую научную основу.
Эта работа была проведена в рамках подготовки к возможной будущей миссии на Уран, которую возглавляет Вильянуэва. Однажды, зонд может спуститься в атмосферу планеты и поможет изучить состав Урана, его структуру, а также выяснить, чем ледяные гиганты отличаются от газовых. При удачном раскладе миссия на Уран будет запущена в 2034 году.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что руководство Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA решило в знак уважения к медикам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса отправить на Красную планету специальную памятную табличку.8
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»