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В Украине готовят больницы второй и третьей волны: названа причина
В связи с ростом количества больных коронавирусом (только за последние сутки зафиксировано более 1100 случаев инфицирования COVID-19) Министерство здравоохранения готовит больницы второй и третьей волны.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».
По словам министра, количество инфицированных украинцев выросло после смягчения карантина.
«Две недели я предупреждал, что, в том числе из-за легкомысленного отношения к правилам, рекомендациям Минздрава, мы и видим рост количества инфицированных… Эти правила мы установили, смягчая карантин для запуска экономики, понимая людей, которые устали. Это ношение маски, соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками… К сожалению, мы увидели рост, и что меня больше всего беспокоит — что у нас в некоторых областях рост очень большой и большая нагрузка на больницы первой волны. Мы уже начали разворачивать больницы второй и третьей волны», — рассказал он.
При этом Степанов отметил, что в больницах первой волны предусмотрено 3000 коек для больных коронавирусом.
«В целом по Украине показатель заполненности коек не превышает 16%, но в некоторых регионах превысил 60% и 50%. Там мы начинаем готовить больницы второй волны», — отметил он.
В то же время главный медик страны отметил, что показатель летальности вследствие осложнений от коронавируса в Украине все же снизился. В частности, и среди врачей. Более того: цифры сейчас даже лучше, чем в некоторых европейских странах.
«На сегодня показатель летальности в Украине составляет 2,6%, тогда как в Германии — 4%, в Испании — 9,5%… Эффективность лечения, которая есть в нашей стране, намного лучше, чем в европейских странах», — уверен Степанов.
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