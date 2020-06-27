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Украина

Карантин крепчает: в Киевской области ввели новые ограничения в связи с COVID-19

4:55 27 июня 2020
Карантин в Киевской области

В связи с тем, что показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 в Киевской области составил за последние три дня более 10%, в регионе вслед за другими областями Украины принято решение ввести ряд новых ограничений и усилить контроль за соблюдением «антикоронавирусных» правил.

Такое решение принято во время внеочередного заседания Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, с соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила с 26 июня ограничить

  • проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек — 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;
  • работы заведений общественного питания и заведений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

Также в области усиливают контроль:

  • за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;
  • за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;
  • установить контроль безусловного выполнения субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий при ухудшении противоэпидемической ситуации в области.

Напомним, что в Украине действует адаптивная модель карантина, которая позволяет ослаблять или ужесточивать ограничения в отдельных регионах страны согласно показателям, которые отслеживает Минздрав: загрузка коек больными с коронавирусом SARS-CoV-2, процент выявления, динамика распространения и охват тестированием.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро пятницы, 26 июня, в Украине установлен новый «антирекорд»: в течение суток обнаружено более тысячи новых случаев Covid-19. Всего подтверждены 41 117 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1086 случаев с летальным исходом и 18 299 случаев выздоровления пациентов.

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