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Украина

Жара до +32 и ливни с грозами: синоптики рассказали о погоде на выходных

7:20 27 июня 2020
погода

На выходных в Украине погода будет очень контрастной. В западных областях продолжатся ливни с грозами. В остальных областях преимущественно жаркая и сухая погода, а кратковременные осадки возможны в воскресенье, 28 июня.

27 июня запад страны продолжит заливать дождями. В остальной части страны обойдется без осадков. Исключением может стать Сумская область, но и там дожди будут непродолжительными. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

28 июня осадки распространятся не только на западные, но еще и на центральные регионы и север страны. Температура днем до +32, но дожди немного собьют жару. На западе в основном до +27 градусов.

29 июня очень жарко будет в южных и восточных областях. В Одесской области в нижнем течении Днестра есть опасность паводка, подобного тому, что наблюдается в западных регионах. Вода может выйти на автотрассу Одесса — Рени, в зоне риска остаются села Яськи и Беляевка Одесской области.

Украинские синоптики уже составили приблизительный прогноз погоды на июль. Второй месяц лета обещает быть жарче обычного.

По народным приметам, последние дни июня тоже будут очень знойными, несмотря на дожди. Об этом подробно в прогнозе от народного синоптика Леонида Горбаня.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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