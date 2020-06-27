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Происшествия

Большая вода добралась до Тернопольщины: счет подтопленных сел пошел на десятки (фото, видео)

8:19 27 июня 2020
вода

К подтопленным районам Прикарпатья и Закарпатья добавилась Тернопольская область. Там от паводка на реке Днестр пострадали 122 дома в более чем двадцати городах и поселках.

В некоторых местах лодки стали единственным возможным способом передвижения.

вода

Наиболее сильно последствия стихии проявились в Монастыриском, Бучацком, Залещицком и Борщевском районах.

вода

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Залещиках был подтоплен детский санаторий. Пришлось отселить 184 жителей области (Залещицкий и Монастыриский районы). В воде стоят 738 га сельскохозяйственных угодий.

вода

В области после паводка остро встала проблема дефицита питьевой воды. 73 колодца затоплены дождями. Пока ведется прочистка, в села и поселки были подвезены 1,9 тонн воды.

До 30 июня есть риск подтопления сел в низинных районах Одесской области в нижнем течении Днестра. Паводковая волна может добраться до трассы Одесса — Рени. Жителям Одесской области и туристам рекомендуют отказаться в ближайшие дни от отдыха на реке или лимане.

Напомним, ликвидация последствий паводка в Западной Украине может затянуться до июля. Только на устранение самых опасных последствий стихии, на разбор завалов и расчистку дорог понадобится не менее 10 дней.

Фото tr.dsns.gov.ua

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