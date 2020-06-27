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Под Киевом "коллекционер" оружия обстрелял компанию, есть раненые (фото)
В Вишневом Киевской области местный житель беспричинно, вызывающе, игнорируя окружающих людей, произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей. После чего скрылся с оружием с места происшествия. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киевской области.
«Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки. Работники местного отделения полиции быстро установили личность стрелка, устроили засаду и задержали его по месту жительства. В помещении хулигана полицейские обнаружили и изъяли коллекцию разнообразного оружия. Также изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого вероятно он стрелял в прохожего. Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз», — сообщили в полиции.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как писали «ФАКТЫ», похожий инцидент имел место недавно в столице. Так, в Киеве в ночь на 31 мая произошел конфликт между группой мужчин, который перерос в перестрелку. Стрельба произошла в самом центре столицы — на бульваре Леси Украинки в Печерском районе.130
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