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Возле ресторана в центре Киева две компании устроили разборку со стрельбой (видео)
В Киеве в ночь на 31 мая произошел конфликт между группой мужчин, который перерос в перестрелку. Судя по кадрам видео, снятого очевидцами, стрельба произошла в самом центре столицы — на бульваре Леси Украинки в Печерском районе. Напомним, в начале мая в Святопетровском (Киевская область) полиция штурмовала квартиру, в которой заперся неадекватный мужчина, с оружием нападавший на людей.
Как сообщает OBOZREVATEL, выстрелы звучали в районе кафе «Марокана» и бутика брендовой одежды Spazio, где посреди ночи собрались 15−20 человек.
Автор видео, опубликованного пабликом Киев Оперативный, провел параллели с Броварами, где произошла массовая перестрелка в «стиле 90-х».
Напомним, утром 29 мая в Броварах устроили вооруженные «разборки» перевозчики, затеявшие передел рынка междугородних маршрутов. Полиция задержала 21 участника вооруженного конфликта. В т.ч. с десяток парней задержали в самих Броварах, пятерых — в Житомирской области и столько же — в Винницкой области. МВД уже отстранило от должности руководителя областного управления Виннитчины.110
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!