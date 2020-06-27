26.55 / 26.77 29.60 / 30.03
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Ровно ищут лысого хулигана, оскорбившего Украину (видео)

13:21 27 июня 2020
Хулиган

В Ровно неизвестный мужчина нанес краской антиукраинские надписи на бетонном заборе по улице Почтовая. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили в Национальной полиции Ровенской области.

«Полицейские обращаются к общественности за помощью в идентификации его личности. Если вы узнали на видео злоумышленника, просьба сообщить по контактному номеру телефона 679 443 или по спецлинии 102. Конфиденциальность гарантируется», — сообщили в полиции.

Как писали «ФАКТЫ», подобные случаи не являются редкостью в Украине. Так, ночью 2 июня в Мироновке Киевской области неизвестные разбили памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО. Хулиганы разбили табличку на камне-памятнике и оставили след от ботинка.

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дом

В Киеве неадекват перерезал в квартире газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку (фото)

Павел Савенко

В Днепре полковник полиции застрелился в собственной квартире

Сергей Гайдук

Предателей нигде не любят: вице-адмирал рассказал об отношении оккупантов к бывшим украинским военным в Крыму

карантин

В 13 областях готовятся усилить карантин: кого это коснется (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер