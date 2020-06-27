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В Ровно ищут лысого хулигана, оскорбившего Украину (видео)
В Ровно неизвестный мужчина нанес краской антиукраинские надписи на бетонном заборе по улице Почтовая. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили в Национальной полиции Ровенской области.
«Полицейские обращаются к общественности за помощью в идентификации его личности. Если вы узнали на видео злоумышленника, просьба сообщить по контактному номеру телефона 679 443 или по спецлинии 102. Конфиденциальность гарантируется», — сообщили в полиции.
Как писали «ФАКТЫ», подобные случаи не являются редкостью в Украине. Так, ночью 2 июня в Мироновке Киевской области неизвестные разбили памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО. Хулиганы разбили табличку на камне-памятнике и оставили след от ботинка.20
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