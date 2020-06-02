- 12:11 Владелец «Челси» купил самую дорогую виллу в Израиле
- 12:07 За первые сутки работы камеры зафиксировали почти 58 тысяч нарушений ПДД в Киеве: в полиции указали на важный момент
- 12:01 На промрынке «7-й километр» устроили разборки со стрельбой: есть раненые
- 11:54 На Киевщине вандалы уничтожили памятную доску матерям погибших бойцов АТО
- 11:51 Ольга Сумская поделилась горячими пляжным фото из Крыма
- 11:50 "Пластика носа и коррекция лица": Таисия Повалий заинтриговала новым фото
- 11:48 Мать посадила 14-летнюю дочь на цепь, чтобы она «не уходила из дома»: детали и фото шокирующего инцидента на Луганщине
- 11:38 Ермак рассказал, кто должен представлять ОРДЛО на переговорах по Донбассу
- 11:30 Общественный транспорт в Киеве полностью перейдет на е-билеты: названа дата
- 11:15 Убийство сына депутата Соболева: Интерпол объявил в розыск организатора преступления
- 11:01 В центре Одессы средь бела дня устроили стрельбу: первые детали и фото происшествия
- 10:41 Гибель горняков на шахте «Лисова» во Львовской области: в трагедии обвинили мастера участка
На Киевщине вандалы уничтожили памятную доску матерям погибших бойцов АТО (фото)
Ночью 2 июня в Мироновке Киевской области неизвестные разбили памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО. Ранее на Буковине вандалы срезали сине-желтые флаги с могил погибших в АТО.
Под Киевом хулиганы отметились тем, что разбили табличку на камне-памятнике и оставили след от ботинка, сообщили в Мироновском горсовете.
«Просим всех, кому известны какие-либо факты, помочь в расследовании. Звоните по номеру „102“ или в приемную городского совета 5−12−71», — говорится в сообщении.
А председатель общественной организации «Союз воинов-участников АТО» Игорь Педченко предложил вознаграждение за информацию о хулиганах.
Напомним, в Харькове на площади Героев Небесной Сотни вандалы облили белой краской постамент. А на Тернопольщине надругались над флагом у мемориала погибшим во Второй мировой войне.59
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мать посадила 14-летнюю дочь на цепь, чтобы она «не уходила из дома»: детали и фото шокирующего инцидента на Луганщине
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...