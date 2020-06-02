На Киевщине вандалы уничтожили памятную доску матерям погибших бойцов АТО (фото)

Происшествия

Ночью 2 июня в Мироновке Киевской области неизвестные разбили памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО. Ранее на Буковине вандалы срезали сине-желтые флаги с могил погибших в АТО.

Под Киевом хулиганы отметились тем, что разбили табличку на камне-памятнике и оставили след от ботинка, сообщили в Мироновском горсовете.

«Просим всех, кому известны какие-либо факты, помочь в расследовании. Звоните по номеру „102“ или в приемную городского совета 5−12−71», — говорится в сообщении.

А председатель общественной организации «Союз воинов-участников АТО» Игорь Педченко предложил вознаграждение за информацию о хулиганах.

Напомним, в Харькове на площади Героев Небесной Сотни вандалы облили белой краской постамент. А на Тернопольщине надругались над флагом у мемориала погибшим во Второй мировой войне.

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