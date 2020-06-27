Происшествия

Коронавирус ударил по ВСУ: за сутки больше 20 заболевших

В Вооруженных силах Украины новая вспышка коронавирусной болезни. Так, за минувшие сутки зафиксировали 21 новый случай заболевания болезнью COVID-19. Всего же болеют 116 человек. Об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

«По состоянию на 10:00 27 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели — 302 человека, летальных случаев — 5. На изоляции находятся 576 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 178 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении командования.

Как писали «ФАКТЫ», ранее произошла вспышка COVID-19 в командовании Сухопутных войск в Киеве. Тогда инфекция была официально подтверждена как минимум у 10 офицеров. А недавно в Киеве от осложнений коронавирусной инфекции скончался начальник Военно-медицинского центра Западного региона Иван Гайда.

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