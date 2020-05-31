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Заболели десятки офицеров: в сети сообщили о вспышке коронавируса в Командовании Сухопутных войск

17:29 31 мая 2020
Госпитализация с подозрением на коронавирус
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В сети сообщили о вспышке COVID-19 в командовании Сухопутных войск в Киеве. По информации майора Романа Ковалева, ставшего известным после конфликта с президентом Зеленским, инфекция официально подтверждена как минимум у 10 офицеров.

Причем, по словам Ковалева, этих военных не отправляли на самоизоляцию, они продолжали ездить в командировки по регионам, участвовать в многочасовых совещаниях.

«Единственное, что делалось в Командовании — офицеров, контактировавших с подтвержденными больными, небольшими группами вызывали в медицинский пункт, где каждому замеряли температуру тела», — отметил офицер.

Он также рассказал о собственном опыте — при обращении в медпункт командования с жалобами на недомогание ему измерили температуру (оказалось 37,1 градуса), однако оснований для самоизоляции медики не нашли.

Уже после работы он снова обратился к семейному врачу (температура к тому времени поднялась уже до 37.8 градусов), однако вопреки рекомендации врача оставаться в самоизоляции командование продолжало вызывать военного на службу.

«В настоящее время тест дав позитивный результат на COVID-19», — сообщил Ковалев.

Как сообщали «ФАКТЫ», 30 мая в Вооруженных Силах Украины была зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Всего же с начала вспышки в ВСУ заразились COVID-19 118 человек. 111 уже победили болезнь.

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