Экс-одноклубник Диего Марадоны стал бомжом (фото, видео)

Спорт

Бывший полузащитник «Наполи», «Катании» и «Специи» Пьетро Пуцоне после завершения футбольной карьеры в 1990 году пошел по наклонной и сейчас остался без средств для нормальной жизни.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, 57-летний экс-футболист, не имея собственного жилья, вынужден спать на улицах городка Ачерра, расположенном в 14 километрах от Неаполя. О его проблеме стало известно после того, как была создана группа игроков «Наполи» 1980-х в одной из социальных сетей. Пуцоне прислал в нее короткое видео, на котором пообещал преодолеть все невзгоды и стать только сильнее.

«Мы контактировали с Пьетро в мае, когда в городе и по всей стране была введена чрезвычайная ситуация в связи с распространением COVID-19. Насколько мне известно, все предыдущие попытки Пуцоне преодолеть свою зависимость от наркотиков не увенчались успехом. Надеюсь, общение с бывшими партнерами по „Наполи“ станут для него хорошим стимулом, чтобы наконец отказаться от наркотиков», — рассказал мэр Ачерры Раффаэле Летьери в интервью изданию.

Отметим, что Пьетро Пуцоне несколько раз приходил в «Наполи», где начинал свою профессиональную карьеру в 1981 году. Хоть в чемпионском сезоне-1986/1987 полузащитник не провел ни одного официального матча за неаполитанцев, за это время он хорошо подружился со звездным Диего Марадоной, известного не только своими успехами на футбольном поле, но и пристрастием к наркотикам.

Пуцоне и Марадона хорошо дружили, когда вместе были в "Наполи"

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