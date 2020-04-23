Украинка выиграла чемпионат мира и не может вернуться в Украину (фото)

Спорт

Чемпионка мира по муай-тай украинка Оксана Пашкова после победы на чемпионате мира, который проходил в тайском Бангкоке с 8 по 16 марта, вместе со своим тренером Олегом Боровицким не может вернуться домой.

«Как же надоело читать и слушать от людей, от своих соотечественников: „сами виноваты“, „так вам и надо“, „нефиг было ехать“, „вас предупреждали“. И больше всего меня поразили слова Министерства иностранных дел Украины „если у Вас были средства купить одни билеты, то будут и на вторые“. А вы никогда не думали, что спортсмены собирают средства весь год год для того, чтобы поехать на Чемпионат Мира, они пытаются найти спонсоров. Жертвуют многими благами, которыми Вы наслаждаетесь каждый день! Вы хоть раз думали, сколько времени они проводят на тренировках? А за это наша Украина просто может сказать „спасибо“. Поэтому, я хочу спросить нашего президента, зачем я поднимаю наш флаг ежегодно по несколько раз? Для того, чтобы под новый год министры выписали себе премии? А спортсменов оставили без них! Для того, чтобы Вы продали очень дорогие билеты? А нас оставили на произвол! Вы не задумывались о том, что у нас просто нет таких средств?! Вы вернули в Украину потенциально зараженных людей! У которых были на это средства, так как они направлялись с работы… и даже не проверили должным образом! А спортсмены должны снова искать средства на возвращение домой, хотя у них билеты были куплены заранее! Я пыталась написать в министерства, президенту, на телеканалы, но все молчат!!! Почему так? Потому что Украина, как я понимаю, никогда не скажет правды! Я с уверенностью могу сказать, что никакой заслуги государства в достижениях наших спортсменов нет! Это лишь энтузиазм тренеров, родителей и неравнодушных людей!!! Поэтому все чаще украинцы выступают за других! Задумайтесь…» — возмущалась спортсменка на своей странице в Instagram еще 26 марта.

Крик души спортсменки остался без внимания, и 19 апреля она разместила новый пост в социальной сети, пожаловавшись на отсутствие денег и попросив помощи у соотечественников. «Отправившись в Королевство Таиланд на соревнования, мы оказались заложниками ситуации. У нас были билеты на 20 марта, которые до последнего момента не отменяли. Потом перенесли на 3 апреля, якобы до окончания карантина, потом на 17 апреля, потом на 1 мая, сейчас просто написали, что рейс на 1 мая отменен и его не будет до окончания карантина. А вот когда это окончание, никто не знает. Якобы говорят, что будет спецрейс, но этого точно никто не знает. Но даже если он и будет, это для нас неподъемная сумма. Цена на него, по прогнозам, будет от 650€ с человека. Это 1300€ на двоих, еще и обсервация за 400€. Поэтому я обращаюсь к Вам помочь мне собрать сумму для снятия квартиры пока даже не знаем на сколько дней. Цена за месяц 6000 батт (чуть больше 5000 гривен. – Авт.) + свет и вода. И на какое-то питание... Сколько нам еще здесь находиться, совсем непонятно. Это очень пугает. Так как денег почти не осталось... Буду благодарна любой помощи и сумме. Заранее спасибо всем, кто нам помогает», – написала чемпионка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий рассказал, как с приключениями добирался из Италии в Украину.

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