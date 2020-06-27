Украина

Днем до +32 градусов: синоптик порадовала прогнозом на День Конституции

День Конституции Украины, 28 июня, будет жарким — по всей стране днем ожидается от +26 до +33 градусов, а в Киеве и столичном регионе ожидаются грозовые дожди. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

Кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром также вероятны на западе (включая пострадавшие при паводке территории), севере и в части районов центральных областей страны.

Тем временем в южной части страны — в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и на Приазовье в воскресенье будет царить солнечная, сухая и жаркая погода.

Температурная карта Украины, 28 июня

Напомним, ранее Украинский гидрометцентр предупредил о возможности паводка в Одесской области — вода может выйти на автотрассу Одесса — Рени.



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