Вода прибывает: в ГСЧС назвали области, где ожидают повышения уровней рек

Украина

Принесший немало бед на территории Прикарпатья и Закарпатья паводок уже добрался до других регионов и в пятницу, 26 июня, повышение уровней воды ожидается в нескольких областях.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1−0,7 метра. Местами возможно дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов.

На реке Тиса ожидаются повышение уровней воды возле города Чоп на 1,2 -1,7 метра с выходом воды на заводь.

В верховье Днестровского водохранилища вблизи села Рухотин (Хотинский район Черновицкой области) ожидается добегание паводковой волны с затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий, частичное затопление приречковой инфраструктуры.

В результате прохождения дождевого паводка на реке Днестр возле села Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2−0,5 метра, вследствие этого возможен выход воды на заводь, затопление трассы Одесса-Рени, огородов и хозяйственных объектов в селе Яськи, городе Беляевка (Одесская область).

В результате прохождение высокого дождевого паводка на на Днестре и содержании сбросов с Днестровской ГЭС 2000—2050 м3/с, уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский удерживаться на опасных отметках начального затопления участков прилегающих к руслу реки и может достичь опасных отметок затопления объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.

Напомним, что из-за наводнения на западе Украины в сложной ситуации остаются 15 районов Ивано-Франковской, три района Закарпатской и один район Львовской областей. По мнению руководства МВД, для того, чтобы наладить ситуацию после наводнений в западных областях понадобится до 12 дней.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правительство Украины выделило 754 млн грн на ликвидацию последствий наводнения в Западной Украины. Так, 672 млн грн направят на помощь населению и проведение первоочередных неотложных и аварийно-восстановительных мероприятий. Еще 82 млн грн предназначены для подразделений МВД. По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, предусматривается выделение средств Ивано-Франковской области — 480 млн грн, Черновицкой — 30 млн грн, Закарпатской — 30 млн грн, Львовской — 10 млн грн, Госводагенству — 92 млн грн и Гослесагентству — 30 млн грн.

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