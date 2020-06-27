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Очень скоро ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля во всех регионах Украины: эпидемиолог дал тревожный прогноз

19:53 27 июня 2020
Украинские медики

Украинские медики заявляют, что больницы в большинстве своем переполнены больными COVID-19, однако официально об этом не говорят. Такое мнение в интервью Апострофу высказал глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог Андрей Александрин.

При этом он сослался на итоги посещения больниц в Харькове и Полтаве.

«Когда мы на этой неделе, во вторник-среду, работали в Харькове, то увидели, что областная инфекционная больница переполнена более чем на 100% больными Covid-19. Инфекционное отделение 13-й больницы в Харькове также полностью переполнено больными коронавирусом», — констатировал медик.

В Полтаве еще сдерживают большую заболеваемость — во многом благодаря высокой координации действий с местной властью.

А вот ситуацию во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, врач называет неконтролируемой и прогнозирует, что такая ситуация очень скоро станет реальностью во всех регионах Украины.

По его мнению, это происходит потому, что вопрос инфекционных заболеваний приобретает «сугубо политический характер».

«Это большая редкость, когда на ток-шоу допускают врачей-инфекционистов и эпидемиологов. Но у нас постоянно слышат политиканов. И даже главный государственный санитарный врач занимается уже полностью политикой, а не своим делом», — констатировал Александрин.

Напомним, в связи с ростом количества больных коронавирусом Министерство здравоохранения уже готовит для приема пациентов больницы второй и третьей волны.

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