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В Ровно нетрезвая полицейская на авто травмировала двух пешеходов
В Ровно сотрудница полиции устроила пьяное ДТП — совершила наезд на двух женщин-пешеходов. Напомним, на Виннитчине пьяная женщина на авто сбила четверых детей, отправив одного из них в кому.
Как сообщили в управлении Национальной полиции Ровенской области, инцидент с участием правоохранителя произошел в пятницу, 26 июня. Установлено, что 31-летняя полицейская — старший следователь следственного управления области — выезжала задним ходом на автомобиле Nissan и допустила наезд на пешеходов, которые шли по улице.
Таким образом, у 33-летней пострадавшей диагностировали ушибы колен, а у 28-летней — ушиб спины.
Начато служебное расследование, по результатам которого сотрудницу полиции могут уволить с занимаемой должности. Также на нее составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в начале июня в Закарпатье пьяный патрульный полицейский в ДТП чуть не убил двоих детей.36
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