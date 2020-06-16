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Происшествия

На Виннитчине пьяная женщина на авто сбила четверых детей: один из пострадавших в коме (фото)

10:45 16 июня 2020
Машина врезалась в дерево

Вечером в понедельник, 15 июня, в селе Слободка Калиновского района на Винничине местная жительница на автомобиле сбила четверых детей, игравших возле соседского двора. Ранее в ДТП под Жашковом погибли трое взрослых и ребенок.

Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, в результате ДТП пострадали дети в возрасте 4, 6, 7 и 8 лет — их с травмами разной степени тяжести увезли в областную детскую клиническую больницу. Старший из детей получил открытую черепно-мозговую травму и политравму, он находится в травматической коме.

Полицейские, прибывшие на место ЧП, выяснили, что находившаяся за рулем автомобиля «ВАЗ 21 103» женщина была пьяна — в ее крови обнаружили 1,07 промиле.

Также выяснилось, что 32-летняя женщина сбила детей, когда разворачивалась задним ходом. Ее задержали в процессуальном порядке.

Следственным управлением областной полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкие телесные повреждения). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровенской области автомобиль «ВАЗ-2108» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «DAF». Ехавшие в легковушке мужчина и его пятилетний сын погибли на месте.

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