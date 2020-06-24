28 июня 2020

Есть вещи, над которыми в жизни мы практически не задумываемся. По разным причинам. В детстве — потому что элементарно не хватает ума. В юности — потому просто не до того: дескать, к чему всё это, если в нём нет ничего рационального? Проводить время пускай даже с близким человеком только для того, чтобы побыть вместе или поговорить о чём-нибудь? Ну, это же нелепо! Ведь за это время столько всего можно успеть сделать такого, что кажется самым важным именно сейчас…

И только с годами мы начинаем понимать, насколько важно быть вместе с теми, кто тебе дорог. ВМЕСТЕ БЫТЬ. Заменить это нельзя ничем. И оценить это невозможно, потому что нет этому цены. Не придумана ещё. А когда, наконец, пробивает час абсолютного понимания важности общения с теми, кто тебе по-настоящему дорог, то оказывается, что чаще всего время это уже упущено. Навсегда. Необратимо. Одних уж нет, и вернуть их вам не дано никому. Другие растворились в своей новой жизни, и нет им уже до вас никакого дела. И тогда поспешно пытаешься наверстать упущенное — звоня немногим оставшимся в живых и вызывая на откровенные беседы повзрослевших детей, недоуменно выслушивающих тебя: а где же ты был раньше? И как им объяснишь, что раньше ты был занят работой, обеспечивающей их самым, как тебе тогда казалось, необходимым. Всем, кроме близкого общения…

Один мальчик в детстве был очень дружен со стариком-соседом, который много времени проводил с ним, рассказывая поучительные истории из своей жизни, подсказывая, какие книги полезно было бы прочитать и на какие профессии интересно было бы обратить внимание. А потом стремительное взросление так увлекло молодого человека в водоворот новых событий, что вспомнил он о своём старом друге, только узнав, что тот умер. Побывав на похоронах и, затем уйдя с традиционного прощального обеда, молодой человек (ставший к тому времени уже довольно успешным бизнесменом) прошёлся по комнатам знакомого с детства дома, в котором они со стариком проводили в беседах немало часов. В кабинете хозяина всё было на прежних местах. Правда, отсутствовала загадочная коробочка, в которой тот хранил, как он часто любил повторять, самую ценную для него вещь. «Наверное, родственники забрали», — подумал молодой человек и отправился домой.

А через несколько дней почтовый курьер доставил к нему в офис пакет, в котором была та самая, с детства знакомая коробочка. К ней прилагалось письмо, написанное дрожащей старческой рукой: «Спасибо тебе за время, проведенное вместе…» В коробочке лежали старинные карманные часы. Такие, каких уже не носят. У молодого человека был уже и свой дом, и свои шикарные машины, и дорогие подарки, сделанные ему близкими друзьями-бизнесменами и красавицей-женой, тоже руководившей процветающим делом. Но в тот момент он понял, что ничего более ценного, чем эти часы, у него в жизни ещё никогда не было.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.