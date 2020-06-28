26.54 / 26.75 29.63 / 30.01
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Мчал по ночному городу на огромной скорости: в жуткой аварии в Херсоне погиб водитель (фото, видео)

10:57 28 июня 2020
ДТП

В Херсоне в ночь на 28 июня произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Херсон оперативный».

«Где то с 22:00 до 23:00 BMW на большой скорости не вписался в поворот на углу улиц Черноморская и Бериславское шоссе. Если судить по направлению, вероятно, он летел со стороны ЖД Вокзала», — говорится в сообщении сообщества.

Результат — полностью разбитая машина и, как минимум, один погибший.

Как писали «ФАКТЫ», 22 июня поздно вечером в Новой Каховке Херсонской области автомобиль на высокой скорости сбил троих человек, стоявших на обочине дороги возле магазина. На месте погибли 32-летний одессит, 33-летний житель Каховского района и 46-летний житель Николаевской области.

441

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество зараженных коронавирусом

В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество зараженных коронавирусом

генерал Маломуж

К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж

ДТП

Мчал по ночному городу на огромной скорости: в жуткой аварии в Херсоне погиб водитель (фото, видео)

Путин может запустить хитрый сценарий с выборами в Украине: генерал раскрыл детали

Путин может запустить хитрый сценарий с выборами в Украине: генерал раскрыл детали

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер