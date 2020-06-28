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Мчал по ночному городу на огромной скорости: в жуткой аварии в Херсоне погиб водитель (фото, видео)
В Херсоне в ночь на 28 июня произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Херсон оперативный».
«Где то с 22:00 до 23:00 BMW на большой скорости не вписался в поворот на углу улиц Черноморская и Бериславское шоссе. Если судить по направлению, вероятно, он летел со стороны ЖД Вокзала», — говорится в сообщении сообщества.
Результат — полностью разбитая машина и, как минимум, один погибший.
Как писали «ФАКТЫ», 22 июня поздно вечером в Новой Каховке Херсонской области автомобиль на высокой скорости сбил троих человек, стоявших на обочине дороги возле магазина. На месте погибли 32-летний одессит, 33-летний житель Каховского района и 46-летний житель Николаевской области.441
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..