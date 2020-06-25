На Херсонщине арестован водитель, сбивший насмерть троих мужчин и сбежавший с места ДТП

Происшествия

Трагедия произошла 22 июня поздно вечером в Новой Каховке — автомобиль на высокой скорости сбил троих человек, стоявших на обочине дороги возле магазина. На месте погибли 32-летний одессит, 33-летний житель Каховского района и 46-летний житель Николаевской области (ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Кировоградской области, в котором погибли четыре человека). Виновник аварии скрылся с места ДТП, однако у машины отвалился номерной знак, по которому полицейские вычислили автомобиль и его владельца по базе данных.

Оказалось, что это внедорожник BMW X5. Была введена в действие специальная полицейская операция «Перехват». На розыск автомобиля были ориентированы экипажи автопатрулей Херсонщины и соседних областей. В итоге BMW был обнаружен брошенным у въезда на территорию бывшего городского кладбища.

Как рассказал «ФАКТАМ» заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Вербицкий, полицейские выяснили, что владельцем транспортного средства является житель Херсона, однако в мае его приобрел 35-летний житель Новой Каховки. По месту жительства этот человек отсутствовал, его мобильный телефон был выключен. А около пяти утра мужчина сам пришел в отдел полиции. Он рассказал, что очень испугался, поэтому и скрылся с места происшествия. Водитель был задержан. Открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения со смертельным исходом». Виновнику ДТП грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщил начальник отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанский, водитель-беглец прошел обследование на содержание алкоголя в крови с помощью прибора «Драггер». Алкотестер зафиксировал 0,45 промилле, что вдвое больше допустимой нормы. Следователь обратился в суд с ходатайством о содержании подозреваемого на время досудебного расследования под стражей. 24 июня следственный судья Херсонского городского суда поддержал ходатайство и принял решение поместить водителя на 60 суток в следственный изолятор без права внесения залога.

Полиция просит очевидцев и свидетелей ДТП позвонить по номеру «102». Анонимность гарантируется.

Тем временем правоохранители расследуют смерть ребенка во время ДТП в Днепре, когда произошло столкновение грузовика и микроавтобуса с пчелиными ульями.





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