Поляки выбирают нового президента (фото)

Мир

В воскресенье, 28 июня, в Польше проходит голосование в рамках первого тура президентских выборов. В бюллетени попали 11 кандидатов. Польские СМИ называют основными претендентами троих из них — действующего президента Анджея Дуду, мэра Варшавы Рафала Тшасковского и журналиста Шимона Головню. Между ними развернется основная борьба. Все прогнозы сводятся также к тому, что потребуется второй тур, потому что ни один из лидеров гонки не сможет обеспечить себе необходимое количество голосов в первом туре.

Особенностью нынешней президентской кампании в Польше стала пандемия COVID-19. Выборы в стране должны были пройти 10 мая. Правящая партия «Закон и справедливость», представителем которой является Дуда, настаивала на том, чтобы голосование состоялось точно в срок. Оппозиция призывала не рисковать жизнью и здоровьем избирателей. Некоторые партии говорили о том, что выборы следует перенести на 2022 год. Точку в этой дискуссии поставили депутаты Сейма и… коронавирус.

В апреле в Польше наблюдался резкий рост случаев заражения COVID-19. Действовал жесткий карантин. Агитационная борьба просто захлебнулась. Кандидаты физически не могли общаться с избирателями. Их кампании свернулись сами собой. Только Дуда колесил по стране, но это преподносилось как рабочие поездки президента. В итоге буквально в последний момент парламент проголосовал за перенос дня выборов на 28 июня.

На данный момент в Польше выявлено 33 тысячи 714 инфицированных. Она занимает 39-е место в мире и 13-е место в Европе по этому показателю. Скончались 1 435 больных. Выздоровели 19 тысяч 972 пациента. Активными остаются 12 тысяч 307 случаев. По сравнению с другими странами Европы Польша демонстрирует неплохие результаты. И это один из главных козырей Анджея Дуды. Он с уверенностью может утверждать, что власти справились с защитой населения от коронавируса.

Голосование в первом туре проходит традиционно. Открыты избирательные участки. При этом соблюдаются меры индивидуальной защиты. Все присутствующие, включая избирателей, в масках и перчатках. Также разрешено голосовать по почте.

Если верить СМИ и опросам, некоторое преимущество имеется у Дуды. Ему 48 лет. Он руководит страной последние пять лет. У действующего президента есть несколько козырей. Главный — поляки стали жить лучше. Этот тезис Дуда не устает повторять. Действительно, социальная политика, которую проводит президент и правящая партия, нравится большинству жителей страны. При Дуде был снижен пенсионный возраст и введена так называемая «13-я пенсия». На каждого ребенка в семье родители получают не облагаемые налогом 500 злотых в месяц (примерно 125 долларов). Программа «500+» — самое популярное решение властей на сегодняшний день.

О втором козыре упоминалось выше — довольно успешные действия президента и правительства по сдерживанию пандемии. Политологи говорят, что, если бы выборы прошли 10 мая, Дуда точно одержал бы победу. Большинство поляков были готовы голосовать за него, чтобы «все было так, как было».

Но за последние полтора месяца его позиции пошатнулись. На угольных шахтах в Селезии неожиданно произошел всплеск коронавирусной эпидемии. Оппозиция раскопала весьма сомнительные госконтракты на закупки медицинского оборудования.

Определенной части поляков не нравится усилившаяся риторика Дуды относительно представителей ЛГБТ. Президент поддержал одного из депутатов Сейма от правящей партии, который в телеэфире заявил: «ЛГБТ — это не люди. А идеология». Дуда пошел дальше. Он назвал движение за права гомосексуалистов необольшевизмом и сказал, что «это еще более губительная для человека идеология, чем коммунизм».

В Евросоюзе эти заявления вызвали резкую критику. В ЕС и без того были недовольны рядом законов, принимаемых в Польше при Дуде. Они, как считают в Брюсселе, ущемляют свободу слова и негативно отражаются на системе правосудия и гражданских правах жителей страны.

Очевидно, что Дуда — консерватор. И он не скрывает этого, напротив, всячески подчеркивает свои убеждения. Социологические опросы показывают, что президента критикуют преимущественно жители Варшавы и других больших городов Польши. Зато у него практически безоговорочная поддержка в провинции, где людям больше нравятся традиционные ценности.

Анджей Дуда и Дональд Трамп на переговорах в Белом доме

Понимая это, Дуда решил разыграть свой последний козырь — национальная безопасность. Всего за неделю до первого тура он сумел осуществить официальный визит в США и провел важные переговоры с президентом Дональдом Трампом, который пообещал Дуде усилить американский военный контингент в Польше с тем, чтобы защитить ее и другие страны Восточной Европы от российской агрессии.

Рафал Тшасковский идет в президенты от либерально-демократического оппозиционного блока «Гражданская платформа». Его рейтинг — второй после Дуды. Мэр Варшавы подписал «Хартию ЛГБТ+» в поддержку сексуальных меньшинств. Он заявил, что будет счастлив зарегистрировать первый однополый брак в истории Польши. Однако сейчас Тшасковский предпочитает на подчеркивать это, чтобы не отпугнуть консервативных избирателей.

Он все больше упирает на другие острые вопросы, обещает отменить реформу системы юстиции, из-за которой ЕС так критикует Польшу. Напоминает избирателям о пустых обещаниях Дуды вроде масштабной программы жилищного строительства или государственной помощи польским аграриям на уровне богатых стран ЕС. И сравнивает эти откровенные провалы действующего президента со своими успехами, достигнутыми на посту мэра Варшавы.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский

Тшасковскому как и Дуде 48 лет. При всем различии их взглядов у них много общего. И это играет против столичного мэра. Он очень популярен в Варшаве, но жители большинства других регионов страны уверены в том, что Рафал весьма далек от понимания их насущных проблем. Для тех поляков, которые хотят перемен, Тшасковский является таким же представителем политической элиты, как и Дуда.

Против варшавского мэра говорит также тот факт, что «Гражданская платформа» не сразу выдвинула его в качестве своего кандидата. Сначала в президенты баллотировалась Малгожата Кидава-Блонская. Но ставка на кандидата-женщину с треском провалилась. Ее рейтинг в начале апреля не превышал 5%. Оппозиция спешно подыскала замену. Выбор пал на Тшасковского, который не нуждался в особом представлении. Но избавиться от ярлычка «запасного игрока» ему до конца не удалось.

Шимон Головня совершенно не похож на своих главных соперников. Известный журналист, бывший ведущий популярного телешоу Mam Talent (польский аналог «У Британии есть талант»), до этих выборов не занимавшийся политикой — вот портрет 43-летнего кандидата в президенты.

Шимон Головня не любит, когда его сравнивают с Владимиром Зеленским

Польские СМИ сравнивали Головню с Владимиром Зеленским, хотя самому Шимону это не нравилось. Еще в мае опросы показывали, что он может пройти во второй тур. Сейчас его рейтинг несколько упал. Но списывать внепартийного кандидата со счетов явно рано. Кроме того, Головня в любом случае сыграет важнейшую роль, даже не пройдя во второй тур. От его позиции зависит, кто победит в итоге — Дуда или Тшасковский, за кого из них призовет Шимон голосовать своих сторонников 12 июля, когда состоится второй тур.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как проходит президентская кампания в Беларуси, где выборы назначены на 9 августа. Особенности нынешних выборов с бывшей советской республике в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» прокомментировал политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. Читайте — Почему Запад склонен поддержать Лукашенко и как Бацька отсекает российских игроков на выборах.

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