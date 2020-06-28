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Экс-футболист сборной Словакии умер в 40 лет (фото, видео)
Бывший защитник Словакии Мариан Чишовски скончался в возрасте 40 лет после шести лет борьбы с неизлечимым боковым амиотрофическим склерозом, который вызывает мышечную слабость во всем теле, сообщил в воскресенье, 28 июня, его бывший клуб чешская «Виктория».
«Сегодня самый печальный день. С тяжелым сердцем мы должны объявить, что Мариан Чишовски навсегда оставил нас», — говорится на странице ФК «Виктория» в Facebook и Twitter.
Чишовски трижды (в 2000, 2001 и 2008 годах) становился чемпионом Словакии с братиславским «Интером» и его преемником ФК «Армедия Петржалка».
После трехлетнего пребывания в румынской «Политехнике» (Тимишоара) он перешел в «Викторию», с которой в 2013 году завоевал «золото» чемпионата Чехии.
В 2014 году Мариан Чишовски, в активе которого 15 матчей в составе сборной Словакии, завершил карьеру из-за болезни, но все эти годы оставался частью клуба из Пльзени. В частности, «Виктория» оставила его фамилию в составе команды на своем официальном сайте. Кроме того, участник Олимпийских игр в Сиднее всегда принимал участие в празднованиях, когда пльзеньцы выиграла чемпионский титул в 2015, 2016 и 2018 годах.
У Мариана Чишовски остались жена и трое детей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ рассказал о своей неизлечимой болезни.
Фото Getty Images, blesk. cz105
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