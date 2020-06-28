Украина

Превращается в искусственный риф: потерпевший крушение танкер Delfi сняли на видео под водой

Экоактивисты общественного движения «Зеленый лист» обследовали подводную часть танкера Delfi, который в ноябре 2019 года потерпел крушение в Одесском заливе и лег на борт у пляжа «Дельфин».

Как сообщил руководитель организации, биохимик Владислав Балинский, они специально провели инспектирование затонувшего судна.

По его словам, за семь месяцев корпус судна пострадал от действий коррозии и через образовавшиеся дыры может происходить утечка незначительного количества загрязнений. А плавучие заграждения плохо закреплены и не имеют достаточную высоту и плавучесть.

«Поэтому во время штормов их опрокидывает, и тонкое пятно нефтепродуктов распространяется по побережью в сторону Аркадии», — отметил Балинский.

Отмечается также, что судно свободно лежит на выступающих камнях. Корпус имеет значительные повреждения со стороны борта, на котором он лежит.

«Есть, как минимум, три большие пробоины, которые, скорее всего, образовались в результате „волочения“ судна по дну. Характерно, что размер пробоин с рваными краями примерно соответствует размеру выступающих камней. Листовая обшивка, сорванная с борта, деформирована, лежит здесь же и может представлять значительную опасность для ныряльщиков. Остатки свисающего такелажа, цепи и т. д. также могут представлять большую опасность», — рассказал Балинский.

Вместе с тем, общественные инспекторы указывают, что «следов мазута или других нефтепродуктов тяжелых фракций на дне и поверхности со стороны моря не обнаруживается». А вот корпус танкера постепенно приобретает свойства искусственного рифа…

Напомним, из-за утечки нефтепродуктов из танкера Delfi закрыли пляж «Дельфин». Тем временем капитания Одесского морского торгового порта продлила срок подъема печально известного танкера до 20 июля. При этом представитель судовладельца просит, чтобы сроки подлили до 1 августа.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее специалисты Госпотребслужбы рекомендовали воздержаться от купания на городских пляжах Одессы и курорта Затока из-за несоответствия воды санитарным нормам.

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