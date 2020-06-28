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Грозовые дожди собьют жару в Украине: синоптик рассказала, какой погоды ждать на новой неделе
В Украине с понедельника немного похолодает. 29 и 30 июня во многих местах будут грозовые дожди. Об этом пишет на своей странице в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.
«Завтра, 29-го июня кратковременные дожди с грозами пройдут на Востоке Украины, в Прикарпатье, вдоль западной границы, локально в Одесской и Николаевской. Север и Центр окажутся в преимущественно сухом атмосферном участке», — написала она.
По прогнозу синоптика, станет больше дождей и на Западе Украины. Температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко, +26 +32 градуса.
«В столице 29-го июня будет сухо и жарко. Во вторник уже понадобятся зонты — в Киеве ожидается дождь, гроза», — пишет Диденко.
По ее словам, 30 июня по Украине пройдет атмосферный фронт: ночью ливни ожидаются в западной части Украины, днем полоса грозовых дождей вытянется от Черниговщины, Киевщины через центральную часть в Одесскую область.
«Дожди в начале недели немного собьют градусы вниз, но в целом жаркая погода все же будет доминировать в течение ближайшего времени», — написала Диденко.
Как писали «ФАКТЫ», июль в Украине обещает быть жарче обычного, но по количеству дождливых дней уложится в климатическую норму.5
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