Происшествия

В Киеве бойцовские собаки напали на полицейских. Инцидент произошел на Голосеевском проспекте, сообщает Telegram-сообщество «Киев оперативный».

«Шел человек, который, по словам местных жителей, злоупотребляет наркотическими средствами, с двумя собаками бойцовской породы. На замечание патрульных забрать собак на поводок, мужчина ответил агрессией и в этот момент собаки набросились на полицейских», — говорится в сообщении.

В такой ситуации, полицейский использовал табельное огнестрельное оружие.

«В собак не целился, а целился перед ними, чтобы не нанести вред окружающим. После чего собаки убежали к владельцу, он забрал их на поводок и сбежал с места происшествия. Забежал в подъезд дома и закрылся в квартире. По требованию полиции открыть ответил отказом, нецензурно выражался и угрожал полицейским», — говорится в сообщении.

Случай имел место возле дома № 84 по Голосеевскому проспекту.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Вишневом Киевской области местный житель беспричинно, вызывающе, игнорируя окружающих людей, произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей. После чего скрылся с оружием с места происшествия. Полицейским удалось задержать его.

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