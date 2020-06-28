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В Киеве патрульные устроили стрельбу из-за нападения бойцовских собак: в сеть попало видео происшествия
В Киеве бойцовские собаки напали на полицейских. Инцидент произошел на Голосеевском проспекте, сообщает Telegram-сообщество «Киев оперативный».
«Шел человек, который, по словам местных жителей, злоупотребляет наркотическими средствами, с двумя собаками бойцовской породы. На замечание патрульных забрать собак на поводок, мужчина ответил агрессией и в этот момент собаки набросились на полицейских», — говорится в сообщении.
В такой ситуации, полицейский использовал табельное огнестрельное оружие.
«В собак не целился, а целился перед ними, чтобы не нанести вред окружающим. После чего собаки убежали к владельцу, он забрал их на поводок и сбежал с места происшествия. Забежал в подъезд дома и закрылся в квартире. По требованию полиции открыть ответил отказом, нецензурно выражался и угрожал полицейским», — говорится в сообщении.
Случай имел место возле дома № 84 по Голосеевскому проспекту.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Вишневом Киевской области местный житель беспричинно, вызывающе, игнорируя окружающих людей, произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей. После чего скрылся с оружием с места происшествия. Полицейским удалось задержать его.414
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