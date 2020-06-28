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В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке рядом с домом, где недавно произошел взрыв (фото, видео)
В Киеве произошел пожар во многоэтажке по улице Соломии Крушельницкой, 3А. Этот дом расположен неподалеку от дома, где 21 июня произошел взрыв газа. Пламя распространяется вверх здания. Об этом говорится в сообщении Telegram-сообщества «Киев оперативный».
«Серьезный пожар вспыхнул на балконе многоэтажки, что на Крушельницкой, 3А (Позняки). Пламя перебросились уже на этаж выше», — говорится в сообщении.
Как пишут пользователи Facebook, пожарные уже прибыли на место происшествия.
Как писали «ФАКТЫ», утром 21 июня из-за взрыва в многоэтажном доме на Позняках были разрушены квартиры на этажах с пятого по восьмой. Поисково-спасательные работы длились три дня. Найдены тела пяти погибших. Трое были членами одной семьи (отец, мать и сын). 23 жильца эвакуированы, троих извлекли из-под завалов и передали в руки врачей.
Кроме разрушения одного из подъездов, взрывной волной задело прилегающий дом (ул. Григоренко, 41) и выбило окна в соседних секциях здания. Полиция уже определилась с основной версией взрыва.120
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