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Происшествия

Мощный взрыв в Киеве разрушил часть многоэтажного дома: первое фото и видео ЧП

10:15 21 июня 2020
взрыв

В Киеве на проспекте Григоренко в Дарницком районе случился взрыв в многоэтажном жилом доме. По всей видимости взорвался газ. Взрывом разрушена часть дома — квартиры на шестом, седьмом и восьмом этажах.

Видео с места происшествия опубликовал Киев Оперативный. Число пострадавших пока не известно.

Журналист Татьяна Высоцкая в Facebook опубликовала фото, как сейчас выглядит поврежденная многоэтажка. Обвалились балконы, частично повреждены межэтажные перекрытия.

взрыв

Фото Тетяна Висоцька/Facebook

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