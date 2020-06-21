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Мощный взрыв в Киеве разрушил часть многоэтажного дома: первое фото и видео ЧП
В Киеве на проспекте Григоренко в Дарницком районе случился взрыв в многоэтажном жилом доме. По всей видимости взорвался газ. Взрывом разрушена часть дома — квартиры на шестом, седьмом и восьмом этажах.
Видео с места происшествия опубликовал Киев Оперативный. Число пострадавших пока не известно.
Журналист Татьяна Высоцкая в Facebook опубликовала фото, как сейчас выглядит поврежденная многоэтажка. Обвалились балконы, частично повреждены межэтажные перекрытия.
Фото Тетяна Висоцька/Facebook
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