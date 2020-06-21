Происшествия

Мощный взрыв в Киеве разрушил часть многоэтажного дома: первое фото и видео ЧП

В Киеве на проспекте Григоренко в Дарницком районе случился взрыв в многоэтажном жилом доме. По всей видимости взорвался газ. Взрывом разрушена часть дома — квартиры на шестом, седьмом и восьмом этажах.

Видео с места происшествия опубликовал Киев Оперативный. Число пострадавших пока не известно.

Журналист Татьяна Высоцкая в Facebook опубликовала фото, как сейчас выглядит поврежденная многоэтажка. Обвалились балконы, частично повреждены межэтажные перекрытия.

Фото Тетяна Висоцька/Facebook





164

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter