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Трамп назвал своих сторонников-расистов великими людьми
В воскресенье, 28 июня, президент США Дональд Трамп на своей страничке в Twitter выставил видео, на котором была запечатлена группа его сторонников. Они едут по улице мимо противников Трампа и выкрикивают лозунги, используемые его избирательным штабом. Видео длится около двух минут. Но уже в первые 10 секунд хорошо слышно, как один из этих людей орет: «White Power! White Power!»
Эти слова переводятся как «Белая сила». Они являются одним из главных лозунгов расистов в США.
Трамп увидел видеоролик у другого пользователя и, как говорят, ретвитнул его. При этом поблагодарил своих сторонников и назвал их «великими людьми».
Менее чем через два часа Трамп удалил твит. Но было поздно. За это время его посмотрели около 2 миллионов подписчиков американского президента. Вспыхнул скандал.
Темнокожий сенатор Тим Скотт назвал действия Трампа оскорбительными. В эфире CNN он заявил, что президент не должен был распространять это видео. Пресс-службе Белого дома пришлось как-то выкручиваться. В официальных комментариях было спешно дано самое простое объяснение: «Президент не услышал на видео выкрика».
Однако этим дело явно не закончится. Трамп допустил непозволительный промах, благодаря своего сторонника-расиста, да еще назвав его и ему подобных великим. На фоне продолжающихся массовых протестов в США против расизма, спровоцированных убийством темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая, и за четыре с небольшим месяца до президентских выборов Трампу, которого и ранее обвиняли в разжигании расистских настроений, подобные скандалы совершенно не нужны.
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