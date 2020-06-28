26.54 / 26.74 29.64 / 29.99
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трамп назвал своих сторонников-расистов великими людьми

23:20 28 июня 2020
Дональд Трамп

В воскресенье, 28 июня, президент США Дональд Трамп на своей страничке в Twitter выставил видео, на котором была запечатлена группа его сторонников. Они едут по улице мимо противников Трампа и выкрикивают лозунги, используемые его избирательным штабом. Видео длится около двух минут. Но уже в первые 10 секунд хорошо слышно, как один из этих людей орет: «White Power! White Power!»

Эти слова переводятся как «Белая сила». Они являются одним из главных лозунгов расистов в США.

Трамп увидел видеоролик у другого пользователя и, как говорят, ретвитнул его. При этом поблагодарил своих сторонников и назвал их «великими людьми».

Менее чем через два часа Трамп удалил твит. Но было поздно. За это время его посмотрели около 2 миллионов подписчиков американского президента. Вспыхнул скандал.

Темнокожий сенатор Тим Скотт назвал действия Трампа оскорбительными. В эфире CNN он заявил, что президент не должен был распространять это видео. Пресс-службе Белого дома пришлось как-то выкручиваться. В официальных комментариях было спешно дано самое простое объяснение: «Президент не услышал на видео выкрика».

Однако этим дело явно не закончится. Трамп допустил непозволительный промах, благодаря своего сторонника-расиста, да еще назвав его и ему подобных великим. На фоне продолжающихся массовых протестов в США против расизма, спровоцированных убийством темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая, и за четыре с небольшим месяца до президентских выборов Трампу, которого и ранее обвиняли в разжигании расистских настроений, подобные скандалы совершенно не нужны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Настя и Потап

"Россия, спасибо": заслуженному артисту Украины Потапу припомнили скандальное видео

Комиссия на месте утечки в Норильске

"Норникель" Потанина и Дерипаски устроил в России вторую экологическую катастрофу за месяц (фото)

полицейские и задержанный

Стала известна причина смертельной стрельбы по отдыхающим на Харьковщине (фото, видео)

генерал Маломуж

К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер