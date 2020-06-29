Общество и люди

В Киеве пьяный мужчина заехал в магазин на коне (видео)

В Киеве нетрезвый мужчина заехал в один из столичных супермаркетов на коне. Ранее в Хмельницкой области мужчина украл повозку с лошадьми и въехал в авто

«В труселях, пьяный, с друзьями, на коне заехал прямо в супермаркет за добавкой пивасика», — говорится в комментарии к видео, размещенном на страничке «Киева Оперативного» в социальных сетях. Автор видеоролика сняла его в столице на проспекте Георгия Гонгадзе, 5.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области два парня украли коня с повозкой, а также спиртное из магазина, а затем устроили попойку в соседнем селе.





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