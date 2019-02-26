Происшествия

В Хмельницкой области мужчина украл повозку с лошадьми и въехал в авто (фото)

В райцентре Шепетовка (Хмельницкая область) произошло курьезное ДТП — мужчина, похитивший повозку с двумя лошадьми, врезался в припаркованный на обочине автомобиль. Ранее сообщалось, что под Мариуполем авто на полном ходу влетело в коня.

Как сообщают в областной полиции, скорость, которую развил похититель, была такова, что в результате столкновения с повозкой Audi отбросило в сторону. Сообщается, что похитителю 24 года. Он угнал лошадей от дома, куда в гости зашел 57-летний хозяин повозки.

О краже владельцу лошадей сообщил забежавший в дом сосед, и мужчины бросились за конокрадом. «Вор бросил лошадей и пытался затеряться во дворах 9-этажек, но пострадавший с товарищами догнали его и вызвали сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

«У меня кони дисциплинированные: на дороге держатся обочины. Возможно, если больше автомобилей стояло, то они ехали бы дальше по проезжей полосе», — рассказал изданию «День за днем» владелец повозки.

Патрульные составили админпротокол за совершение ДТП без пострадавших, а следователи — открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сообщается, что молодой человек уже отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева неуправляемый грузовик, груженный кирпичами, перевернулся напротив столичной мэрии.

Фото «День за днем».



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