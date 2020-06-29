Под Кременчугом демонтировали дорожный знак «Осторожно, черепахи!» (фото)

Общество и люди

Всего 10 дней простоял необычный дорожный знак «Осторожно, черепахи!» на трассе Кременчуг — Горишние Плавни. Его по собственной инициативе и за свои деньги установили кременчугские предприниматели Юлия и Андрей Погребные, обеспокоенные массовой гибелью черепах на этом участке дороге на протяжении последних лет.

Установка была согласована с Агентством местных дорог Полтавщины — оно обещало взять знаки на свой баланс. Комплект из 4 штук (еще два стоят с двух сторон на участке трассы Полтава — Александрия на выезде из Кременчуга), обошелся супругам Погребным в 1600 гривен.

По мнению руководства Агентства местных дорог, нарушений при установке не было, поскольку нестандартные информационные дорожные знаки существуют во всем мире. Однако патрульная полиция Кременчуга заявила о том, что самоуправство не позволительно, и 28 июня от одного из знаков остался только металлический штырь, торчащий из земли.

— Дорожные знаки регламентируются правилами дорожного движения и государственными стандартами и должны быть понятны водителям, — сказал накануне демонтажа Кременчугскому общественному телевидению специалист отдела безопасности батальона патрульной полиции Александр Марченко. — Поэтому дорожные знаки с черепахами будут заменены на знак «Дикие животные» с изображением оленя.

Юлия Погребная написала гневный пост на своей странице в Facebook: «Верните то, что вам не принадлежит, то, что вы срезали и сдали на металлолом, — обратилась она к Александру Марченко. — Вы знали, кто оплачивал изготовление этих знаков, но не посмели даже предупредить, а подло их украли! Но сил и смелости хватило срезать только 1 знак… Приезжайте за другим, только предупредите об этом коллег на 102…»

«Очень обидно за уничтожение добрых дел», «Получается, жизнь черепахи не имеет значения?», «Возмущению нет предела!», «Кому знак мешал? Точно срезали на металлолом! Беспредел!!!» — пишут люди в обсуждениях.

Возможно, знаки с оленем отвечают государственным стандартам, но вряд ли они будут соответствовать реальной обстановке на этом участке дороги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одесской области двое молодых людей пожертвовали жизнью, спасая собаку, провалившуюся в лисью нору. В результате они погибли под оползнем.

Фото со страницы Юлии Погребной в Facebook

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