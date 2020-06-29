Происшествия

Школьники ограбили пенсионера в Ужгороде: это уже не первое их преступление (фото)

В Ужгороде двое детей ограбили дедушку у банкомата. Несколько дней назад в Одессе подростки ограбили и избили прохожего.

Об ограблении в Ужгороде пишет в Facebook Дарья Половко. По ее словам, пенсионер только взял в руки деньги из банкомата, как дети подбежали, выхватили их и умчались.

Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Детей нашли, но, по словам Половко, полицейские их отпустили. Одному из грабителей 9 лет, второму — 14.

Деньги хулиганы не вернули и уверяли, что их вообще возле банкомата не было.

По словам женщины, в крови у 14-летнего парня якобы нашли высокое содержание наркотических веществ.

За последний месяц, на этих школьников было уже составлено три заявления в полицию за такие же действия, добавила она.

Напомним, на днях в одном из поселков Криничанского района Днепропетровской области трое иностранцев ограбили семью пенсионеров. Бандиты связали пожилых людей и, угрожая ножом, забрали у них деньги, ценные вещи и автомобиль.

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