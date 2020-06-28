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Связали и угрожали ножом: трое иностранцев напали на семью пенсионеров на Днепропетровщине (фото)
В одном из поселков Криничанского района Днепропетровской области трое иностранцев ограбили семью пенсионеров. Ранее группа иностранцев устроила налет на дом пенсионеров в Киевской области.
Преступление на Днепропетровщине произошло в ночь с 26 на 27 июня. Отжав пластиковое окно, мужчины залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и завладели деньгами, ценными вещами и автомобилем «ВАЗ», который принадлежал семье. Об этом сообщили в Нацполиции.
В ходе оперативной отработки сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами КОРД установили и задержали организатора и двух активных членов преступной группировки. Ими оказались 29, 37 и 39-летние мужчины, которые проживали в Кривом Роге и имеют вид на жительство на территории Украины.
Как выяснилось, члены межрегиональной преступной группировки на протяжении длительного времени занимались бандитизмом. На сегодня установлена их причастность к совершению около десятка разбойных нападений на территории Днепропетровской, Кировоградской и других областей. Жертвами разбойников обычно становились пожилые люди.
По данному факту возбуждено уголовное производство. У злоумышленников изъяли похищенное имущество.
Задержанным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно в Черновицкой области со стрельбой задержали злоумышленника-иностранца, который устроил разбойное нападение на частный дом. Ранее в Одессе задержали иностранцев, покушавшихся на гражданина Черногории в Киеве и ранивших его.28
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