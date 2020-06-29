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Грозы идут на восток: синоптик рассказала о погоде в последний день июня
Во вторник, 30 июня, дождливая погода сохранится в западных регионах страны и распространится в восточном направлении — ливни, шквалы и град ожидаются вдоль полосы Черниговщина — Киевщина — Винничина — Черкащина, — Кировоградская и Одесская области.
«Во вторник к нам приедет атмосферный фронт, который движется с запада Европы. Сейчас он вытянулся от Скандинавии через Польшу, Чехию, Германию до Швейцарии», — сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, ближайшей ночью грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы и локальный град обрушатся на западные области Украины.
А днем фронт сдвинется восточнее — ливни, шквалы и град ожидаются вдоль полосы Черниговщина — Киевщина — Винничина — Черкащина, — Кировоградская и Одесская области.
Отдельные локальные дожди вероятны в дневные часы в Луганской области и в Приазовье. В Харьковской области, в Днепре и районах, в Николаевской, Херсонской, большинстве районов Донетчины и Запорожья существенные осадки маловероятны.
Температура воздуха днем во вторник ожидается до + 26 + 32 градусов. В западных регионах, которые в дневные часы окажутся в тылу холодного атмосферного фронта, будет прохладнее — до + 23 + 27 градусов.
В Киеве во вторник в дневные часы предполагается дождь с грозой. В отдельных районах возможен сильный ливень, а при грозе — ветер и град.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильные ливни, обрушившиеся на западные области, а также вышедшие из берегов реки, смыли весь мусор — жуткое видео сняли в Закарпатье, в районе села Межгорье.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!