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В Украине резко ухудшится погода: синоптики предупредили о грозах и шквалах
В последние дни июня в Украине пройдут дожди, местами сильные. В Закарпатье за два часа такого ливня выпала 20-дневная норма осадков.
Дожди будут сопровождаться грозами и шквалистым ветром.
В понедельник, 29 июня, сухая погода будет только в Николаевской, Одесской областях и в Крыму. Температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко — до 32 градусов.
В Киеве 29 июня также будет жарко, ожидается дождь, гроза.
По информации Укргидрометцентра, 29 июня на Левобережье и в западных областях ожидаются грозы, в отдельных районах град, шквалы 15−20 м/с.
Во вторник, 30 июня, ливни ожидаются в западной части Украины, днем полоса грозовых дождей вытянется от Черниговщины, Киевщины через центральную часть в Одесскую область. Сухо будет в Крыму, на юге и в восточных областях.
Напомним, по прогнозам синоптиков, июль в Украине обещает быть жарче обычного, но по количеству дождливых дней уложится в климатическую норму.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»98
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!