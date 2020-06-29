26.54 / 26.74 29.64 / 30.00
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Отрыжка природы»: в сети обсуждают видео «мусорной» реки после ливня в Закарпатье

10:14 29 июня 2020
Мусор в реке

В сеть выложили видео из Закарпатья, сильно пострадавшего от паводка, как и другие западные регионы страны, где бурная река несет в сторону Словакии горы мусора.

Кадры снял депутат Межгорского сельсовета Михаил Цендра. «Дрова, бутылки, колеса… Тьма, просто тьма… Катастрофа… Красиво, да? Все люди на видео снимают! Это словакам идет „подарок“… Говорите, что виноваты президенты, но беду сами себе делаете», — говорит депутат.

Под этим постом интернет-пользователи оставили немало комментариев, суть которых сводится к одному — с природой шутки плохи…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», основатель экосообщества «Зелене серце Карпат» Янина Лучейко рассказала, как оползни уничтожили живописное озеро Кривое на Ивано-Франковщине, и что река унесла с берегов весь мусор, который копился долгими годами.

290

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Соль

Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове (фото)

Мужчина приехал в магазин на коне

В Киеве пьяный мужчина заехал в магазин на коне (видео)

диаграмма

Нужно отпускать вожжи: Зеленскому подсказали, как вывести Украину из «коронавирусного» кризиса

Миралем Пьянич и Артур Мело

«Барселона» и «Ювентус» обменялись звездными футболистами на 130 млн евро (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер