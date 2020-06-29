Происшествия

«Отрыжка природы»: в сети обсуждают видео «мусорной» реки после ливня в Закарпатье

В сеть выложили видео из Закарпатья, сильно пострадавшего от паводка, как и другие западные регионы страны, где бурная река несет в сторону Словакии горы мусора.

Кадры снял депутат Межгорского сельсовета Михаил Цендра. «Дрова, бутылки, колеса… Тьма, просто тьма… Катастрофа… Красиво, да? Все люди на видео снимают! Это словакам идет „подарок“… Говорите, что виноваты президенты, но беду сами себе делаете», — говорит депутат.

Под этим постом интернет-пользователи оставили немало комментариев, суть которых сводится к одному — с природой шутки плохи…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», основатель экосообщества «Зелене серце Карпат» Янина Лучейко рассказала, как оползни уничтожили живописное озеро Кривое на Ивано-Франковщине, и что река унесла с берегов весь мусор, который копился долгими годами.

290

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter