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Жена депутата Николаевского облсовета найдена мертвой с огнестрельным ранением головы (фото)
В понедельник, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его супруга выстрелила себе в голову из травматического оружия. Ранее в своем офисе в Киеве был найден застреленным народный депутат Валерий Давиденко.
«ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что на место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции. 33-летняя женщина скончалась на месте. Ее муж находился в квартире. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Как стало известно «ФАКТАМ», речь идет о супруге депутата Николаевского облсовета из депутатской группы партии «Батьківщина» Игоря Ивануны — Кристине.
Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по статье «Умышленное убийство».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о самоубийстве в Днепре полковника полиции Павла Савенко. Он выстрелил себе в голову из карабина.
Между тем стало известно, что 84-летний сын Никиты Хрущева Сергей, о смерти которого объявили 18 июня, по всей видимости, покончил с собой.346
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