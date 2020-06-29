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Происшествия

Жена депутата Николаевского облсовета найдена мертвой с огнестрельным ранением головы (фото)

12:47 29 июня 2020
Кристина

В понедельник, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его супруга выстрелила себе в голову из травматического оружия. Ранее в своем офисе в Киеве был найден застреленным народный депутат Валерий Давиденко.

«ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что на место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции. 33-летняя женщина скончалась на месте. Ее муж находился в квартире. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Как стало известно «ФАКТАМ», речь идет о супруге депутата Николаевского облсовета из депутатской группы партии «Батьківщина» Игоря Ивануны — Кристине.

Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по статье «Умышленное убийство».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о самоубийстве в Днепре полковника полиции Павла Савенко. Он выстрелил себе в голову из карабина.

Между тем стало известно, что 84-летний сын Никиты Хрущева Сергей, о смерти которого объявили 18 июня, по всей видимости, покончил с собой.

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